Un autoexilio necesario

Creo que debo seguir pensando seriamente en quedarme el mayor tiempo posible en casa, con la pata quebrada. Mi amigo el poeta y novelista Emilio Durán tituló uno de sus libros Exilio de pecho adentro, supongo que ése debe ser mi destino porque disiento de casi todo lo políticamente correcto, debe ser una mezcla de pre-vejez y de lo que decía Benedetti y cantaba Serrat: “uno se vuelve sabio, irremediablemente”, porque no todo es encabronamiento por cronología avanzada sino que llevo muchos años estudiando, observando, la vida dedicada al activismo político, cultural y periodístico es lo que tiene, que te pone los pies sobre la tierra y eso es una gozada que me permite pasarlo muy bien y muy mal. Es lo que llamo la melancolía gozosa.

Hay dos tipos esenciales de marginalidad social: el marginado por abajo y el marginado por arriba. El primero es el pobre, el desfavorecido, que lo marginan las circunstancias tanto externas como internas. El segundo es el que la sociedad aparta porque no le dice lo que quiere oír para poder reafirmarse, consolarse, y que el inmovilismo siga; es el protagonista de La Caverna, de Platón, que se libera de sus grilletes, sale al exterior, regresa a la cueva, le cuenta a los otros encadenados lo que ha visto y encima lo castigan. O también es la mujer que le dio al hombre la manzana del árbol del conocimiento y sufrió por ello el castigo divino, es decir, la disidente y su seguidor fueron castigados por el Poder como lo fue el Ángel Caído, otro transgresor, y como le sucedió a Prometeo cuando le regaló a los humanos el secreto del fuego ante la ira de Zeus.

Yo no sé nada, a veces le digo a mis alumnos que en realidad soy un fraude porque les planteo un análisis del contexto en que vivimos, un diagnóstico de la “enfermedad”, pero carezco de tratamiento para curarla, si es que no nos gustara lo que vemos. No sé nada, pero, en el país de los ciegos, el tuerto es Reig, al lado de los millones de seres que demuestran el gañán y el Torquemada que llevan dentro, servidor es el rey del mambo. Ya lo decía Umberto Eco: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas".

El rey del mambo se retira a bailar en su casa, la vida pasa por su ventana y ha aprendido todos los cuentos. Desde su bunker –bien equipado- seguirá en activo, nunca estará solo con su soledad, preferible solo que mal acompañado, mejor así, ¡qué aburrido y previsible es todo!, ¡cómo se repiten las mismas rutinas y discursos superficiales un día y otro con distintos nombres en relación a otros tiempos!

La pandemia viene como anillo al dedo para reflexionar más seriamente aún sobre el entorno: tengo para mantenerme, disfruto de una casa decente para vivir y existir, poseo ropa de sobra para vestirme, posiblemente no esté de moda pero la moda no es más que una necesidad que crea el mercado para engordar nuestro deseo de poder; me alimento suficientemente, leo tanta actualidad y estoy tan en contacto con la realidad que me resulta quemante, mi locura es mi cordura, treinta años ejerciendo la docencia y la investigación y catorce el periodismo y a la vez el activismo cultural y político te proporcionan tantas fuentes de información –humanas y escritas- que padezco con alegría una infoxicación rampante.

Sólo echo de menos el contacto personal con mis alumnos que, con su juventud, me dan vida y muerte a un tiempo. A casi todos mis colegas profesores los veo infectados por el virus de la posmodernidad y los que fueron mis amigos del alma o están lejos o se han muerto o están enfermos o cansados y tampoco quieren nada con el mundo exterior como les ocurre a bastantes personas de mi generación, por eso me atrevo a escribir este texto tan personal, porque sé que no es exclusivo. Hay muchas formas de vivir la vida y, como dijeron Rilke y otros muchos, la verdad la tenemos dentro. La calle y su bulla son las que me sirven a mí para consolidar el valor de mi exilio, no soy yo su lacayo en esta ciudad del “ya te llamaré”, “nos llamamos”, “tenemos que vernos” y demás hipocresías bajo las que vivo.

Si este capitalismo tuviera que vivir gracias a gente como yo, ya tendría que ir pensando en que lo rescatara el ICO, la UE, el FMI o la madre que lo parió. O sencillamente se disolvería como un terrón de azúcar en el agua de un cuerpo solitario que se quedaría tocando la guitarra y escribiendo en un ordenador bajo la sombra de un olivo centenario, acompañado por unos libros, unas aspirinas, y protegido por un Kaláshnikov, por si acaso.