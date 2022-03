Hoy puede ser un buen día. A las cuatro y media de la tarde daré una clase de flamenco a profesores en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. Y dos horas después estaré en la Casa de Murillo, en el Barrio de Santa Cruz, presentando el último libro del escritor y periodista catalán Arcadi Espada, Molde roto, editado por Renacimiento. Una de las mejores obras flamencas del último medio siglo. Esta mañana me he acordado de algo que me dijo hace más de cincuenta años el director del Colegio del Cerro de San Juan de Coria del Río, donde estudiaba, si aquello era estudiar. Tenía 12 años y la necesidad de empezar a trabajar para ayudar a mi madre, que ni trabajando como una mula levantábamos cabeza. Fui a hablar con el director del centro docente para decirle que me iba y que me diera el certificado de estudios primarios, por si me hacía falta para trabajar, y me dijo que no, que podía irme pero que no me daría dicho documento si no completaba los estudios. Y soltó una frase de advertencia que me marcó para siempre: “Serás toda la vida un desgraciado”. Salí muy hundido del despacho, sin un documento acreditativo de que algo había estudiado, unos cinco años, pero con la cabeza muy alta, el Cara al sol memorizado y sabiendo que me quedaba mucho que luchar. Al día siguiente entré en una panadería de Coria, la de El Guapo, ganando 13 duros y un kilo de pan diarios. Mi padre, que fue un jornalero de Arahal, murió de leucemia con 33 años, sin dinero ni para enterrarse, pero nunca fue un desgraciado, solo una persona de condición social pobre, que comenzó a trabajar con 7 años, de porquero. O sea, guardando cochinos. A lo largo de todos estos años, más de medio siglo, he tenido muchos días y sobrados motivos para sentirme orgulloso de mi origen y de la constante superación que ha sido siempre mi vida. Un buen día lo puede tener cualquiera, o todo lo contrario, pero hoy me tocará a mí, si Dios y los toros de Machacaera no lo impiden, disfrutar de lo que espero sea un día maravilloso. Como solía decir el genial bailaor y coreógrafo Mario Maya, estas son peritas en dulce que te da la vida y hay que comérselas con ganas. Sobre todo si vienen en momentos tan duros como los que estamos viviendo, con una pandemia que nos está deprimiendo y una nueva guerra en Europa que nos puede dar la puntilla. Pero eso será a partir de mañana. Hoy toca disfrutar, hablar de flamenco y dar muchas gracias a la vida.