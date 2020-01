Como la Federación Española de Fútbol es Real, real como la vida misma, pero en mayúsculas monárquicas, le crecen los candidatos a presidirla que realmente saben de fútbol, muchísimo, aunque se dedicaran a otras cosas en sus mejores años: después del gran Rajoy, ahora el gran Rivera. Ya veremos quién se lleva el carguito.

Pero el runrún de candidatos para convertirse en presidentes de otra cosa, la que sea, nos sobrecarga a los ciudadanos de a pie cuyas únicas puertas giratorias que pasamos son las de los centros comerciales, y a principios de mes, no ahora en el cenit de la cuesta del más frío de los meses. Con todo, también asombra la incapacidad de algunos para quedarse en su casa. Y no me refiero ya a Rajoy, que al fin y al cabo ha sido, hasta el momento, el presidente del gobierno más fino en eso de dejar los trastos y marcharse con lo puesto, o a Rivera, que fue acostarse con el batacazo más grande de la democracia y levantarse por la mañana con la clara voluntad de que a otra cosa mariposa. No. Pero es que sus casos, tan llamativos, nos recuerdan a otros, tan recurrentes, de gentes que tienen que presidir lo que sea: el ampa o la asociación de vecinos, un club de lectura o una hermandad. El caso es ser presidente de algo, estar encorbatado, que suene el móvil.

El problema es que, como en la política, la presidencialitis aguda ha de curarse ocupando un carguito y nada más, y ni los presidentes ni los presidenciables ni los presididos terminan pensando jamás en que el candidato sepa algo del asunto, no digo ya que tenga que ser un experto en la materia, que técnicos tiene siempre la iglesia, pero que al menos sepa defenderse en una conversación sobre los principales retos de la cosa. No. Eso es siempre lo de menos. Lo de más: colocar una cara conocida al frente del negocio que sea, un rostro que sirva de eslabón, de tira y afloja, de influencia, entre lo que haya que presidir y quienes presidan de verdad lo que la presidencia disimule.