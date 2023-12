Un corazón flamenco de Venezuela

Seguramente han escuchado alguna vez hablar de ella, de Jafelin Helten, la cantaora venezolana, conocida por La Niña de Bolívar, un ser absolutamente maravilloso. Una especie de mirlo blanco con mantón y rajo flamenco. Hace unos años vino a verme desde Vancouver (Canadá), donde vive desde hace años junto a otro ser único, Mitch Helten, su esposo, empresario de éxito y flamenco por amor a una guiri flamenca. Tenían el proyecto de crear un portal, ExpoFlamenco, para promocionar y difundir el arte de Silverio en todo el mundo. Tras invertir algunos millones de dólares, trabajo y sueños, el portal es hoy la primera referencia periodística del mundo. El lunes, ExpoFlamenco recibirá el Premio a la Divulgación Flamenca por parte de la Cátedra de Flamencología de Córdoba. Y el pasado año recibió el Premio Internacional Manolo Sanlúcar de la Escuela Flamenca de Andalucía (EFA), que son ahora mismo los galardones más importantes del arte jondo. Tengo el honor de dirigir este portal, en el que escriben muchos de los mayores expertos en flamencología de la actualidad.

Creí en el sueño al que me invitaron estos grandes amigos y ahí andamos, luchando por el flamenco, como hago en este mismo periódico desde hace cuarenta años. Que no está bien que escriba este artículo, por ser parte interesada, puede que sí. Pero estoy en un momento de mi vida en el que hago lo que me da la gana y hoy me apetecía decir estas cosas para felicitarle el cumpleaños a Jafelin, que no se puede ser ya más aficionada que ella. Sin La Niña de Bolívar, tan apasionada y entregada, el portal no existiría. Un medio digital que, por cierto, no recibe ningún tipo de ayuda de las instituciones públicas andaluzas. Tampoco lo han pedido nunca, pero no estaría mal que un día alguien los llamara para decirles aquí estamos, qué podemos hacer por ustedes. Porque no es solo el portal, sino una tienda de flamenco y un espacio cultural en Jerez de la Frontera. Todo por el amor que esta venezolana le tiene al flamenco, sobre todo al cante. Si un día la escuchan cantar entenderán por qué el cante tiene la fuerza que tiene en el mundo. Feliz cumpleaños, Jafe