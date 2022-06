No esperaba mucho del debate a seis de anoche en Televisión Española, pero reconozco que me resultó interesante y que lo vi sin parpadear. Me gustó sobre todo el sanluqueño Juan Marín, candidato de Ciudadanos, quizá quien mejor conoce la política andaluza de todos los candidatos, sin desdeñar al señor Juan Espadas, veterano ya en estas lides. Un debate poco bronquista, y no es lo que se esperaba, sin duda por la candidata de Vox, Macarena Olona, que no logró su objetivo: buscar el cuerpo a cuerpo con un Juanma Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular, que evitó en todo momento la pelotera con ella y con los demás candidatos, sobre todo con Espadas, quien, como se esperaba, se lanzó a por él desde el inicio del debate. Lo de dar tantos datos en un debate televisado está bien, pero cansa bastante. Es que, además, ¿quién puede comprobar esos datos de unos y otros, tan distintos? Juanma Moreno tuvo la suerte de contar con el apoyo de Juan Marín, un apoyo lógico porque han gobernado juntos y lo han hecho de manera más que aceptable. Y quieren seguir haciéndolo, aunque según las encuestas, lo que parece que va a pasar es que Juanma Moreno se tendrá que entender con Macarena Olona, o sea, gobernar con Vox, y esa no sería una buena noticia para Andalucía. Tampoco una tragedia, pero casi, por lo que siempre ha representado la derecha más dura y rancia en esta nuestra sufrida tierra. Creo, sinceramente, que a la alicantina no le importa de verdad esta tierra y que volará pronto si no llegara a gobernar con Juanma Moreno. Anoche habló poco de nuestros problemas y mostró un estilo, el suyo, demasiado agresivo. Le falta humildad, algo que valoramos mucho los andaluces. Lo mismo que a Espadas le falta personalidad, porque anoche se apoyó demasiado en la política de Sánchez, en los logros del Gobierno central. Era un debate en andaluz y solo Juanma Moreno y Juan Marín, y quizá la señora Inma Nieto, candidata de Por Andalucía, entendieron que Andalucía tenía que ser la protagonista. Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, se perdió en sus cosas, siempre buscando a Macarena Olona como un gallo de pelea. No hubo un ganador claro, aunque Juanma Moreno no salió herido y eso fue como una victoria. Habrá campaña, sin duda, y visto lo de anoche, parece que el pescado está vendido y que no son precisamente jureles.