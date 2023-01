Un espectáculo bochornoso

El intento de golpe de Estado en Brasil por los partidarios de Bolsonaro está dejando ver una vez más el vergonzoso espectáculo de la extrema izquierda española, que a veces se olvida de las hemerotecas. Unidas Podemos mandó rodear el Congreso en la investidura de Mariano Rajoy (2018), y seguidores de Pablo Iglesias intentaron asaltarlo. También Susana Díaz fletó autobuses en la investidura del popular Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía (2019), con el pretexto de su pacto con Vox. No, la izquierda tampoco suele aceptar de buen grado los resultados electorales que no les favorecen, y ahí está la historia. Y celebra golpes de Estado, que ahora llaman “desórdenes públicos”, mientras condenan otros que se dan contra líderes de su misma ideología, caso del de Brasil, totalmente condenable. Que comparen a Bolsonaro con Feijóo, como ha hecho el podemita Pablo Fernández El Melenas, de Castilla y León, prueba sobradamente la poca calidad democrática española y la porquería que tienen estos nuevos comunistas en las mondongos. Pero si es feo este asunto por el comportamiento de los políticos en general, es aún peor el denigrante espectáculo de la canalla columnista partidaria de la izquierda. Lula da Silva es un presidente tan legítimo como lo eran Mariano Rajoy o Juan Manuel Moreno cuando fueron investidos, y hay que condenar el golpe contra el líder brasileño con toda la energía y desde todos los medios de comunicación e instituciones oficiales. El Partido Popular ha tardado en hacerlo y cuando lo hizo, Cuca Gamarra la lió con un comentario en una conocida red social, por cierto poco afortunado, con mal estilo: “Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público”. Primero la repulsa pública por el golpe, sea donde sea, y luego los comentarios ingeniosos, si caben. Como bien dijo anoche en Trece don Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, no es comparable Brasil con España, entre otras razones porque aquí se suelen aceptar los resultados electorales, aunque, a veces, a regañadientes. Ha habido sus pataletas, pero es ridículo pensar que aquí puede pasar lo que ha ocurrido en Estados Unidos o Brasil. El presidente del Gobierno no se ha atrevido a decirlo, aunque sí ha advertido del peligro de los movimientos ultras en el mundo y está claro que pensaba más en la extrema derecha española que en la extrema izquierda con la que gobierna y en la que se apoya para hacerlo. Está muy claro que tanto Sánchez como la izquierda más radical van a utilizar la rebelión de Brasil para asustar de nuevo a los españoles con la ultraderecha. Menos mal que cada día cuela menos.