Un genio de la guitarra

Ayer se cumplieron cincuenta años de la muerte de uno de los genios de la guitarra flamenca, Diego Amaya Flores, Diego del Gastor. Sólo lo vi una vez, en Arahal, en el famoso Bar Los Tres gatos, y no se me ha olvidado aún aquella figura gitana, un hombre alto, con poco pelo, canoso, ojos de liebre y andares de galán de cine. Un hermano de mi padre, Antonio Bohórquez Ponce, me dijo que iba con el cantaor Realito, del pueblo. Era entonces un niño, no sabía nada de flamenco y mucho menos de aquel brujo gitano de la serranía de Ronda que creó una manera de tocar la guitarra española. A los dos o tres años de verlo en aquella terraza tan flamenca, se anunció su muerte por la radio y sentí una enorme pena. Hoy soy gastoreño, un enfermizo admirador del toque de Diego del Gastor, que tenía su sello.

No es sólo cómo tocaba la guitarra. Era algo más que un guitarrista, tenía el carisma de los genios y siempre fue el alma del flamenco en Morón de la Frontera, donde transcurrió su vida, porque en realidad no era de El Gastor (Cádiz), sino de la pedanía rondeña de Arriate, donde nació en marzo de 1908. De Arriate se afincaron en El Gastor, en la sierra de Cádiz, y en el inicio de los años veinte del pasado siglo -parece ser que en 1922-, se trasladaron a Morón, donde ya había una tradición guitarrística y flamenca. Es una de las localidades sevillanas más jondas, en la que pasó su adolescencia el gran Silverio Franconetti y vivieron María la Andonda y su compañero El Fillo hijo, Francisco Ortega Vargas, de San Fernando, aunque criado en Triana. La Andonda era rondeña.

Sabicas me contó que iba a verlo tocar a Morón, con el Niño Ricardo, porque le gustaba su sabor gitano y, sobre todo, su compás y la ausencia de armonías. “Era todo arte, pellizco, naturalidad...”, dijo el genio de la guitarra. Que además había estudiado solfeo y, por tanto, sabía de música. Tenía discos de pizarra y no sólo de guitarra, sino de música clásica, porque tenía una gran sensibilidad para la música. Para todo en realidad. Era de una enorme sensibilidad y un gusto exquisito, de maneras refinadas. Sin él no había fiesta o reunión. No hay apenas fotografías de una reunión flamenca en Morón en la que no aparezca Diego presidiéndolo todo, organizando con la mirada, callando a la gente con su clásico “¡mira, mira esto!”, tan característico de su extraña personalidad.

El genio, en un arte, es quien que llega a él y ya nada es igual. Podemos reconocer cosas de otros guitarristas en el toque de Diego, en algunas falsetas, pero por muy bien que tocara Pepe Naranjo, uno de los creadores de la escuela moronera, esa manera de hacer sonar una guitarra era de Diego. Un día estaba escuchando discos de pizarra con Manolo Sanlúcar en su cortijo de El Pedroso, y escuchando a Miguel Borrull, me dijo: “¡Mira, escucha, ahí está la fuente en la que bebió Diego!”. Porque lo escuchaba todo, era un gran estudioso. Pero Diego lo pasaba todo por el harnero de su genialidad y frescura gitanas. Creó una escuela que no sólo vive en Morón, sino en todo el mundo. Es el guitarrista gitano más internacional. Cincuenta años hace que murió y aún vive.