Un gran hospital el Virgen del Rocío y dentro, irregularidades en algunas jefaturas

Hoy jueves queremos mirar a uno de los hospitales más importantes de este país. El Virgen del Rocío es un buque insignia de la sanidad en España y tenemos la suerte de contar con el en nuestra ciudad. Pero dentro de este edificio también la falta de transparencia a la hora de otorgar algunos cargos deja bastante que desear y así nos lo transmite el Sindicato SMS de este centro a través de una carta que nos remite su Presidente, en ella nos dice : «El pasado 2 de junio, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) remitió al director gerente del Virgen del Rocío una petición oficial de información sobre las irregularidades, con manifiesta apariencia de ilegalidad, que hemos detectado en su equipo directivo. En su respuesta, fechada el 10 de junio, el gerente no despeja las dudas que existen acerca de estas irregularidades ni se muestra dispuesto a subsanarlas. Estos hechos, que a continuación detallamos, podrían suponer graves vulneraciones de las diversas normas que regulan los nombramientos de los cargos intermedios y directivos y fijan su régimen de incompatibilidades. El 12 de diciembre de 2019 se hizo público el nombramiento de la actual Directora Médica del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. A pesar del tiempo transcurrido, el nombramiento oficial no ha sido publicado en el BOJA, lo que incumple la obligación de la Administración de dar publicidad al nombramiento. Tampoco ha sido publicado en el BOJA el cese de su anterior cargo, el de Subdirectora Médica, cuyo nombramiento sí fue publicado en dicho boletín». Para que nos hagamos una idea, estimados lectores, tenemos a una profesional que ocupa la dirección medica y al tiempo es la responsable de cuidados intensivos. Ocupación de dos cargos públicos. El segundo de los casos lo ocupa un Doctor que ejerce desde hace semanas los cargos de Subdirector Médico del Hospital de Rehabilitación y Traumatología y de Subdirector Médico del Área Quirúrgica. Como en el caso anterior, estos nombramientos, que tampoco han sido publicados en el BOJA, no se han ajustado al procedimiento legalmente establecido. Cabe resaltar, además, que el de Subdirector de Área Quirúrgica sería un puesto directivo de nueva creación. Por tanto, antes de ser ocupado, debe ser creado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Completa este rosario de irregularidades la reciente presentación de otra Doctora como Subdirectora Médica de Salud Mental, de la que hemos tenido conocimiento con posterioridad a la solicitud de información a la gerencia del centro. Una vez más, nos encontraríamos ante un puesto directivo nuevo, que no figura en la plantilla orgánica y que habría sido creado por un órgano manifiestamente incompetente. Resulta desolador comprobar que todo sigue igual. La ilusión por el cambio en el modelo de gestión, tras las elecciones autonómicas, ha dado paso a la más profunda decepción. El cambio prometido ha quedado en nada. Los procedimientos legales para la elección de cargos directivos e intermedios siguen siendo ignorados sin pudor. En lugar de premiar la capacidad y el esfuerzo de los profesionales, ofreciéndoles la posibilidad de progresar a través de procedimientos transparentes y justos, en nuestros centros se sigue accediendo a los puestos de responsabilidad por medios opacos, ideológicamente sesgados y fraudulentos en el fondo y en la forma. La práctica del nepotismo, que ningún partido parece interesado en erradicar de nuestras instituciones, no deja de crecer, concentrando los puestos de responsabilidad en un pequeño grupo de amigos y familiares.

Es parte de la nota de este sindicato. Hoy les he querido traer el día a día de ese colectivo sanitario, que además de salvar vidas en una pandemia como la vivida, tienen que soportar movimientos internos extraños y que se vete el poder ascender dentro del escalafón por el criterio de su valía y profesionalidad, sinceramente no me parece justo que ocurran estas cosas.