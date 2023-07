Un honor y una emoción

Lo sabía desde primeros de mes y cuando me lo dijo el nuevo alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, don Joaquín Zapata, sentí una emoción inenarrable. Que te concedan el Premio Pecho Cros, del Festival Internacional del Cante de las Minas, es importante no sólo por lo grande que es ese festival, sino porque lleva el nombre de un minero de La Unión, que además hizo un arte de la minera, Pencho Cros, al que conocí y con el que pude hablar alguna vez de cante en El Vinagrero, uno de los mejores restaurantes de España. Pencho era alto y delgado, serio, y cantaba una minera como sólo la puede cantar un minero, con alma, doliendo, sin alarde de facultades. Suelo cantar su minera en casa, solo, cuando me ahoga una pena. Lo hice anoche y esta mañana me he despertado con el pecho más sano que una pera y la cabeza despejada. Iré a recoger el premio el día 7 de agosto y estaré entre los miembros del jurado de este año, que darán la preciada Lámpara Minera. Los premios son el reconocimiento a una labor y este coincide con mis cuarenta años de crítico flamenco. Todos los he desarrollado en El Correo de Andalucía y me jubilaré el próximo año. Será, pues, una buena manera de irse a casa, recibiendo un importante premio fuera de Sevilla, en la región murciana, que tanto me gusta y a la que tanto quiero.

No deja de ser curioso que los tres o cuatro premios importantes que he recibido en estos cuarenta años, ninguno sea de Sevilla, siendo un sevillano de Arahal y habiendo trabajado siempre en un periódico de esta ciudad, el decano de la prensa sevillana. Por eso, quizá, agradezco el Premio Pecho Cross a la Investigación, por el hecho de que se otorgue a cientos de kilómetros de Sevilla, donde tan poco nos quieren a los críticos de flamenco. Quizá porque somos muy críticos con esta ciudad, la cuna del cante grande. También he sido muy crítico con el Festival Internacional del Cante de las Minas, porque ese es mi trabajo, la crítica, y siempre lo he desarrollado con la libertad y la independencia que creo que tiene que tener un periodista. Gracias a La Unión por entender bien mi trabajo y por darme la oportunidad de recibir un premio con el nombre de un cantaor minero. Es un honor y una emoción. Una buena manera de irse.