Un millón de muertos

La novela de José María Gironella así titulada pululó durante años por mi casa sin que yo me la leyera. Más que un libro sobre la dolorosa guerra civil que yo no había vivido -y que me sonaba por tanto más a relato novelesco de mis abuelos que a historia real-, era un libro que había traído mi padre no sé de dónde, con el nombre no recuerdo de quién en la primera página y un olor a húmedo papel reciclado, como todos aquellos manuales de cuando él anduvo en la escuela de adultos y que ahora conservaban ese tufo de un sacrificio estudiantil que ya no se llevaba. Me he acordado de aquel título porque ahora se ha convertido, otra vez, en un título real y nada exagerado, sino al contrario, se queda corto, porque lo del millón de muertos por coronavirus es solo la cifra que se controla, al igual que los 32 millones de infectados en todo el mundo. Que se sepa.

Llevamos con el COVID-19 lo que dura un parto: nueve meses. Conscientemente, algo menos. Y en todo este tiempo, que hubiera dado para concebir una vida, el bicho se ha llevado un millón. Seguramente más. Al principio todos parecían ser octogenarios que hubieran muerto de un modo u otro. Pero luego han ido cayendo hombres, mujeres y niños de todas las edades y oficios: médicos cuarentones, enfermeras treintañeras, guardias civiles cincuentones, abogados, carniceros, escritores, carpinteros, tenderos, agricultores, parados, recién jubilados y hasta niños a los que no les había dado tiempo enterarse de qué iba todo esto. En pleno primer confinamiento (porque ya está claro que vendrán más), casi todos caímos en aquella ingenuidad de creer que saldríamos mucho mejor de esta catarsis: más empáticos con los demás, mejores personas, con una perspectiva más amplia y sana de lo que significa vivir.

Sin embargo, ganaron los escépticos. Ahora no se ríen de nosotros ni nos señalan con el dedo y el “ya te lo dije”, no por cortesía, sino por dolor. Porque también a los escépticos les hubiera encantando equivocarse y darse de bruces con una nueva realidad. Pero no. Al cabo de todo este tiempo como un parto, después de todos aquellos meses encerrados, de este verano reilusionante y de estos últimos meses viéndole definitivamente las orejas al lobo, solo hemos concluido que la clase política no es la que merecemos y que nosotros –aunque los de entonces, ya no seamos los mismos- no tenemos la culpa de nada. De nada. Con un millón de muertos, el personal se avisa con una sonrisa estúpida de que hay que llevar la mascarilla como cuando nos hacíamos señales con las luces por la carretera para avisarnos de la benemérita. Igualito. Que son 100 euros, cojones. La ecuación lo explica casi todo. Sin embargo, mañana amanecerá otra vez.