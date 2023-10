Un millón de muertos, ¿quién da más?

A veces me da la impresión de que esto va de quién pone más muertos encima de la mesa, quien ha padecido más muertes en sus filas ideológicas o religiosas. Es una impresión, nada más, debo estar equivocado, supongo que el asunto que nos aflige irá de muertos, no de “mis muertos y los tuyos”. Nos cuentan la Historia a base de muertos, nombres y batallas, cuando la Historia es una ciencia social con un sentido que le imprimen los buenos historiadores y los filósofos de la Historia, incluso la psicohistoria, apenas cultivada y, con el tiempo, la Historia explicada desde la interrelación con la Física. Es más fácil todo a base de fechas y datos, exige poca preparación a los profesores a pesar de que los alumnos acaben rechazando u odiando una disciplina indispensable para ir por la vida y recibir una inyección de humildad en el caso de los sabihondos y de los falsos intelectuales.

Resulta que a los judíos todo el mundo los ha perseguido y asesinado y esa persecución terminó con la barbarie del holocausto. Pues anda que, si hablamos de los cristianos y de su historia, ¿cuántos muertos hay que contar? No sólo en la Historia sino en la actualidad más candente, ¿cuántos están siendo perseguidos y asesinados desde religiones islámicas y por las creencias de otras culturas en lugares como en África? ¿Y a cuántos luteranos se cargó la Casa de Alba? ¿Y a cuántos hugonotes la corona francesa? ¿Y a cuántos cátaros asesinaron las cruzadas católicas contra ellos allá por los siglos XI al XIII? ¿Y cuántos chinos mató Inglaterra en las guerras del opio del XIX? Y los islámicos, ¿cuántos han muerto por los daños colaterales de las colonizaciones y de los bombardeos actuales? Y, dentro de ellos, ¿cuántos palestinos?

He citado las matanzas de los herejes cátaros. Los israelitas están haciendo con los palestinos algo parecido a lo que dicen que ocurrió en el contexto de la represión contra los cátaros en los inicios del siglo XIII. El papa Inocencio III había nombrado como uno de sus delegados para la cruzada al monje cisterciense Arnaud Amaury que participó decisivamente en el exterminio indiscriminado de los habitantes de la ciudad francesa de Béziers en 1209. Quince años después el también cisterciense Cesáreo de Heisterbach escribió que a Arnaud Amaury se le preguntó cómo distinguir a los buenos vecinos de los malos, a lo que contestó: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos».

A ver si alguien me asegura que quienes están muriendo en Gaza son los de Hamas que asesinaron a los israelitas. Eso es lo que dijo Israel que iba a hacer en Gaza con el apoyo de Estados Unidos y de la UE que cuando protesta lo hace con una boca tan pequeña como su poder en el mundo. Ahora tendrán que reunirse Yahvé y Alá a distinguir los justos de los pecadores mientras que sus creaciones -los humanos- se matan entre ellos. Dios envió a su Hijo para redimirnos y también lo matamos. Todo va de muertos, hasta en lo cotidiano, las noticias más leídas son las de muertos y si son niños y mujeres mejor que mejor. Un suceso no es noticia si no hay muertos. Yahvé ya no les manda rayos a los suyos y Alá debe estar observándolo todo para tratar de entender lo que ha creado. Sin embargo, como sabemos de sobra, esto no es asunto de dioses sino de humanos. Ya dijo Bruno Bauer que la religión es el principio de la exclusión entre los seres humanos.