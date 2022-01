Un ministerio en vivo y en directo

Dejé de ver La Sexta Noche hace tiempo por una cuestión de salud mental. Porque tras la tertulia me costaba siempre conciliar el sueño y veía unas sombras terribles en la habitación donde duermo. Alguna vez se me apareció Franco en forma de murciélago gigante. Ahora veo el debate solo a veces, y pocos minutos. Este sábado la empecé a seguir un ratito y estaban criticando a Isabel Díaz Ayuso. ¡Oh, sorpresa! Cambié de canal, volví una hora más tarde y seguía hablando mal de la Comunidad de Madrid. Otra hora más tarde, de nuevo críticas a la presidenta. Yélamo, el presentador, parece que está ahí para eso, para que Madrid aparezca siempre como el lugar donde todo funciona mal y más personas mueren de pobreza, por el virus o por la causa que sea, da igual. Me extrañó que no la culparan del cierre de la sala flamenca El Candela, clausurada estos días definitivamente. Vaya el invitado que vaya y para lo que acuda, el conductor del programa se encarga de que acabe criticando a Ayuso. Es una rara habilidad, sin duda. ¿Para qué creen que llevan tanto a Cristina Almeida? Y nada menos que midiéndose con el exministro Margallo. Qué paciencia la de este hombre.

Acude un escritor a presentar un libro y le dedican media hora de entrevista. ¡Cuánto les interesa la literatura! De la obra hablan solo dos minutos, supongo que para cubrir el expediente, y en seguida pasan a hablar –a ver si lo adivinan-,... de la feliz presidenta. No es que los elijan a conciencia para que la machaquen cada sábado. Es que los invitados le tienen manía. El virus está en todo el mundo y mata donde quiere matar. Pero donde de verdad es canallesco es en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Para eso están los virólogos de la casa, de La Sexta, que nunca hablan de las andanzas del virus en otras regiones de España. Joder, con el programa. Parece un ministerio del Gobierno, en vivo y en directo.