Un mundo sin estatuas

Si derribáramos todas las estatuas también tendríamos que demoler muchos edificios, puentes y carreteras. Podríamos meterle mil bombas al mundo y hacerlo todo nuevo, sin estatuas, sin catedrales ni presas. Cada vez que pienso que estoy bebiendo agua de un pantano mandado a construir por Franco me dan ganas de pasarme a la cerveza. La de barbos que me he comido en adobo pescados en pantanos del franquismo, con lo fácil que hubiera sido comer solo lubinas y doradas de las azules playas de Cádiz y Huelva, porque el mar no lo creó Franco, aunque empiezo a tener mis dudas. Creo que vivo en un país, España, donde jamás vamos a quitarnos de encima a Franco porque es como cuando de niño nos asustaban con los mantequeros o con los pobres. “Que viene un pobre”, decían en Palomares cuando nos querían asustar nuestras madres. Y a veces era verdad, aparecían por el pueblo unos viejecitos harapientos con un saco al hombro lleno de hierbas medicinales, desgastadas alpargatas y vetustos periódicos.

Medio siglo después nos siguen asustando con Franco y lo hacen unos sujetos desaliñados que adoran a personajes tan siniestros como Hugo Chávez, Fidel Castro o Largo Caballero. Hasta el ministro Marlaska habla de la derecha en el Parlamento con desprecio, o de la ultraderecha, que están ahí porque han sido votados por ciudadanos libres, sentado al lado de la ultraizquierda con la que gobierna y a la que pondera. Este señor y otros como él son los que nos van a decir ya mismo qué estatuas se pueden derribar y cuáles se deben de quedar en su sitio. O sea nos van a decir qué partes del pasado debemos recordar con cariño y respeto y cuáles con desprecio. No solo alimentan el odio del hombre hacia hombre, sino el del hombre al granito y el bronce. Podrán tirar todas las estatuas del mundo, pero nunca podrán borrar el pasado, que es nuestra gran obra. Mala o buena, es la de todos, la de nuestros antepasados. ¿Creen que si derribáramos todas las estatuas de España, las de los malos y las de los buenos, seríamos mejores de lo que somos?

Tengo que confesar que cuando paseo por Sevilla, que es una de las mejores ciudades del mundo, de las más bellas, llena de monumentos y rótulos, apenas si me preocupo de saber quién fue el de la estatua. Y mucho menos de si fue bueno o malo, un maltratador de mujeres o un violador de niños, un traficante de esclavos o una princesa que odiaba a los hombres feos y gordos. Sí me fijo en si tienen más o menos excremento de palomas, porque son objetivas: les da igual Martínez Montañés que el Cid Campeador, Manolo Caracol o Antonio Mairena. A nosotros no porque nos encanta sentar a la historia en el banquillo de los acusados para ajustarle las cuentas. Ahora le ha tocado el turno a Cristóbal Colón y mañana le puede tocar a Dolores la Pasionaria. Estupendo, derribemos todas las estatuas, todas, sin tener en cuenta a buenos o malos, rojos o azules. Borremos las huellas de nuestros antepasados y construyamos ciudades y pueblos sin memoria.

Tengo una ligera idea de cómo sería la ciudad ideal. Me la imagino como un gran parque con edificios hechos de caramelo. Nada de coches, solo patinetes. Por supuesto, tampoco bibliotecas públicas porque en esos horribles lugares llenos de ácaros hay huellas del pasado y como los buenos y los malos de la historia viven en los libros, un día alguien puede abrir uno y escaparse el espíritu de Torquemada o los pájaros de Hitchcock. En mi ciudad ideal no habría alcalde ni concejales. Nada de mala gente, de seres deletéreos. Ni periódicos, que infectan al pueblo. Pondría un cantaor en cada esquina que nos contara cosas de la vida por martinetes y soleares, como cuando los ciegos leían pliegos de cordel en los mercados y las plazas. Nunca un cantaor comenzó una revolución o puso una bomba. Nada tampoco de grandes almacenes, solo tiendas pequeñas, como aquellas en las que vendían arenques y manteca colorá.

Un mundo de sin estatuas. ¿A que es una idea como para que me pongan un monumento? De caramelo, por favor.