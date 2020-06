Un orgullo

Hoy comienza el verano y calienta más este sol en el que nos esperanzamos contra el coronavirus que nos iba a cambiar a todos, pero sigue pululando esa toxicidad de tanto experto en buscarle tres pies al gato. Esta gente no descansa. Lo digo porque no entiendo la polémica con el sello del arcoíris que emite Correos. Me parece precioso, y si reivindica la normalidad de un colectivo históricamente machacado, más precioso aún. Me imagino que si alguien se niega a que en su carta vaya ese sello, no tendrá problema en elegir otro, del mismo modo que si alguien no quiere emparejarse con alguien de su mismo sexo, tiene donde elegir. Defender al colectivo LGTBI no te obliga a formar parte de él, sino de una filosofía mucho más amplia que consiste en defender el derecho a la felicidad de todo el mundo por igual. Pero vivimos en un país que ha olvidado que las personas son muchísimo más importantes que las banderas.

Es el enésimo debate del cansino fascismo de quienes tienen tanta fe en que el mundo, la vida y los demás tienen que ser exclusivamente como ellos los ven a través de sus propios ojos. Y no es así. Nunca ha sido así, y por eso estas reivindicaciones solapadas eran cosas de los artistas, que pintaban, escribían o hacían una obra de teatro o una copla para que supurara la íntima herida que les afectaba el alma. Luego entró la política, que es la forma de ocuparse responsablemente de lo que importa en la cosa pública. Y al igual que el maltrato doméstico, también el maltrato psicológico de quienes se sentían diferentes en cuestión de género dejó de ser un asunto privado.

El orgullo actual es que la inmensa mayoría de este país se reconozca también representado en una bandera con tantos colores. Pero todavía hay quienes buscan la sacrosanta excusa del costo de una campaña que es en el fondo una tapadera ética para disimular la vergüenza ajena que producen quienes luchan contra una causa noble que incluye además la metáfora de la comunicación total.