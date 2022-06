Un potaje gitano para María Jiménez

María Jiménez es una de mis grandes debilidades, quizá la única flamenca a la que escucho sin importarme un pimiento si es cantaora o cantante. Ella puede ser lo que quiera, porque nació flamenca y lo hizo en un barrio, Triana, donde son flamencos hasta los municipales. María tiene el don y el sello, que son dos cosas distintas. Se nace con el don del arte, con el pellizco pegado a la piel cuando te paren. El sello viene luego, cuando el cante va encontrando acomodo en la caja de la garganta. Juan Valderrama decía que había que tener un sello, aunque fuera de Correos, y María lo tiene. Inventó un género nuevo, una manera de entender el cante festero o melódico, una forma de moverse y de que el cante y el baile fueran una misma cosa. Alguna vez me la he imaginado cantando y bailando en el Café del Burrero con la guitarra del Maestro Pérez y las palmas de La Escribana y Manolito Pérez, padre del guitarrista sevillano Niño Pérez. Rivalizando con Concha la Carbonera, que tuvo que ser muy parecida a María. La trianera es de café cantante decimonónico y de tablao de los sesenta, una artista de las que nacen cada cien años. Artista no es quien quiere, sino quien puede. Pastora Pavón, la célebre Niña de los Peines, solía decir que el arte sabe dónde se posa y cuando María nació, recibiendo el primer beso de luz en la tierra más flamenca del mundo, se le posó en la cabeza el pájaro del ángel. Me parece genial que le dediquen este año el Potaje Gitano de Utrera, como en otras ediciones lo hicieran con Manolo Caracol o Antonio Mairena, porque, salvando las distancias jondas, María es la genialidad hecha mujer. Merecía, por cierto, otro cartel, sin desmerecer a los artistas que lo componen. De más peso artístico, quiero decir. Se está perdiendo el buen gusto en los festivales de verano. Pero el día 25 de este mes hay que estar en el Patio del Colegio Salesianos de Utrera, en el homenaje a María, porque aunque no cante ni baile, que a lo mejor sí, sería imperdonable perderse el momento de verla en el escenario recogiendo su premio, con esos ojos que filtran la luz del cielo y una frescura que cura las penas.