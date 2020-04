Un puñal clavado en la conciencia

Mi madre estuvo casi toda su vida queriéndose morir, por lo mal que la vida la trató siempre, pero cuando tuvo el ictus que se la llevó hace casi cuatro años ya, entonces se quería aferrar a la vida como una concha en una embarcación perdida. “Esto que me ha entrao a mí es para morirse, ¿no?”, me preguntó una noche mientras la cuidaba en su casa. Le dije que le había pedido tantas veces a Dios que acabara con sus sufrimientos, que le había hecho caso al fin. “Bueno, pero él sabría que en el fondo no me quería morir, ¿no?”, me dijo.

Estos días la tengo muy presente ante las tremendas noticias que salen en los medios de comunicación y no voy a decir que menos mal que murió hace cuatro años, porque la quería como no he querido a nadie en mi vida. Ella pensaría estos días que todo esto del coronavirus es para acabar con los pensionistas, “que somos una carga”. El Carbonerillo, el cantaor sevillano de San Julián, cantaba un fandango que viene estos días como anillo al dedo:

Porque es viejo y le faltan las fuerzas,

a ese hombre no hay quien lo mire a la cara.

Tiene su producto dao,

para ese hombre no hay clemencia:

es un pobre desgraciao.

Sin métrica, pero con un sentimiento único, cantaba este fandango de una manera que te partía el alma. Lo escuchas en discos de pizarra, unos noventa años después, y tienes que llorar.

Lo que peor llevo de la pandemia es ver cómo se están yendo nuestros mayores, a los que tanto les debemos. Caen como moscas en las residencias de ancianos y se pone uno malo al saber que se van sufriendo y en soledad, sin poder ver a sus hijos y nietos, o a sus compañeras o compañeros de toda la vida. Quiero pensar que estarán entendiendo lo que pasa, porque eso me evitaría sufrimiento. Y que en el fondo prefieren irse ellos en vez de ver morir a los suyos de una manera tan estúpida, por culpa de un virus que ha venido claramente a por nosotros y que nos ha cogido durmiendo la siesta.

No he visto jamás a nadie de mi familia, la más cercana, en una residencia de ancianos o asilo. Mi madre cuidó de su padre, mi abuelo Manuel, en nuestra casa, donde murió hace cuarenta años. Mis hermanos y yo hicimos lo mismo con mi madre, respetar su deseo de no morir en una residencia sino en su casa y en su catre. No digo esto porque tenga ningún mérito, sino porque estos días el maldito virus está dejando al descubierto demasiadas cosas y no todas hablan bien de qué clase de sociedad somos. Somos un país maravilloso, sí, y estamos dando una lección al mundo de lo que podemos hacer con tan pocos medios y unos gobernantes tan malos. Pero esos viejos a los que les faltan las fuerzas, como cantó el Carbonerillo, se están yendo dejándonos un puñal clavado en la conciencia.