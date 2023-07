Un R.I.P. para el papel higiénico

Esto es una columna algo escatológica, relacionada con la coprofobia, desde luego, pero también es una constatación antropológica y un homenaje a un elemento que se nos va o eso dicen. Se trata como habrán imaginado del papel higiénico. Están anunciando su desaparición por contaminador. Resulta que contamina más el elemento limpiador que lo limpiado y encima no limpia bien. OKDiario titulaba: “El fin del papel higiénico ha llegado: esta es su fecha de fin y este será su sustituto”. Como ven ustedes, el titular no dice casi nada, sólo que el fin del papel higiénico ha llegado y que tiene un sustituto pero es que lo correcto en el periodismo de toda la vida es apuntar tanto la fecha aproximada de su desaparición como concretar qué lo sustituirá. Ahora ya tenemos el periodismo de esta vida que es enigmático y busca que pulsemos la noticia y leamos más, que para eso nos dan gratis algunos diarios y pinchando se hace caja, poca, pero algo cae.

Dejando a un lado asuntos de formas periodísticas, leamos: “Los baños de todo el país tendrán que adaptarse, al igual que las personas a no usar papel. Esta costumbre está poniendo en riesgo el planeta, es un elemento que podemos sustituir por otro más sostenible”. Ahora todo tiene que ser sostenible, al ciclo natural de la vida de toda la vida de Dios lo llaman economía circular y sostenible. La vaca hace caca, con la caca se alimenta el suelo, salen las yerbas que se come la vaca, luego nosotros nos comemos a la vaca y con nuestra caca salen más yerbas que se comen vacas, cabras y ovejas y vuelta a empezar. Eso que nos lo enseñaban en el colegio se llama economía circular, otra vez han inventado la rueda. Mañana inventarán los búcaros para el calor y les llamarán chorritos sostenibles.

Circular es el papel higiénico al que tenemos que despedir de nuestras vidas no sé cuándo, lo que les sugiero a aquellas personas que llenaron la casa de rollos de papel higiénico cuando la pandemia es que vayan gastando con rapidez el estocaje que pueda quedar, sin que por eso le desee a nadie descomposición de vientre ni nada parecido, sólo una diversificación en su uso para terminar de contaminar de una vez. Dice el mentado diario: “hay países que ya los están empezando a eliminar. Dejamos atrás el papel higiénico y optamos por otro sistema un poco más efectivo. El papel no acaba con la suciedad del todo, pueden quedar restos si vamos con prisa o las deposiciones son un poco más pastosas de lo habitual”.

Qué asco de columna. Lo mejor para limpiar bien la fogata boñiguera es agua y jabón, en algunos países como Japón lo hacen ya. Incluso en la India. Lo que me pregunto es si habrá que colocar bidés en todas partes y sumarse al homenaje que hace la tira de años le rindieron al Barón de Bidé los del grupo La Trinca en una canción que se hizo famosa. Si no la recuerda o no la conoce o desea recordarla pinche aquí . El bidé es un gran invento, mi amigo el pintor Amalio creó una obra escultórica a la que llamó “Para pasar una noche de amor con la Giralda” y era una especie de bidé en forma de guitarra. Sirve también para baños fríos en los ataques de hemorroides. Lo peor va a ser instalar bidés en los baños públicos, qué jaleo para lavarse. Bidés hay en España y Francia, pare usted de contar.

Servidor ha vivido las fases por las que ha pasado la limpieza de esa zona tan volcánica del cuerpo. Dejando a un lado los años en los que la gente del campo que tenía que estar atada a la tierra se adecentaba con lo que podía, he conocido los váteres consistentes en dos huellas de pies y un agujero en el suelo. Una vez bajados los pantalones, se colocaban los pies en las huellas que sobresalían del piso y se ponía uno en cuclillas y para consumar las necesidades, cuidando no perder el equilibrio. Frente a ti, en la puerta cerrada, había un alambre en el que se pinchaban hojas de periódicos para la limpieza del acto. Hay traseros que han chupado tinta y están muy bien informados o desinformados, depende.

Luego llegaron los papeles higiénicos primeros que recuerdo, más bastos que Belén Esteban. Sus marcas, El Elefante y La Pajarita. Yo hasta escribí textos en ellos para leerlos en actos públicos. Los de ahora son demasiado finos. Rezo por ellos un R.I.P. y les doy las gracias por los servicios prestados que aún durarán bastante, supongo. El follón de la sustitución puede ser gordo.