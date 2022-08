Un rey que crece

No soy nada monárquico, pero estoy convencido de que el Rey Felipe VI es quien mejor nos representa dentro y fuera de nuestro país. Es el Jefe del Estado y no entiendo que un diputado de Unidas Podemos, o sea, de la formación política que gobierna junto al Partido Socialista, pidiera ayer públicamente la guillotina para él y que siga siendo diputado. Algo debería hacer el presidente del Gobierno porque esto lleva a pensar a los ciudadanos que nada merece ser respetado en el país. Si el Rey no se levantó ante la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, es porque no tenía por qué hacerlo. Pero claro, como en Unidas Podemos quieren acabar con la Monarquía Parlamentaria, el sistema político que los españoles votamos en 1978, aprovechan cualquier cosa del Rey u otro miembro de la Casa Real para meter palos en candela y de paso allanar el camino hacia la República.

De lo que había que hablar esta mañana, en vez de sobre la espada de Bolívar, es de que a pesar del tope del gas, hoy pagamos la luz el doble que hace un año. Al Gobierno le jode que se diga cada día, pero es que son muchos meses ya de abuso del precio de la energía eléctrica y nada indica que esto vaya a cambiar. Como tampoco va a cambiar que no podamos ir al supermercado porque te atracan a la salida en la caja, compres lo que compres, o en la gasolinera. El Gobierno haciendo caja, los bancos presumiendo de beneficios, los ricos creciendo y para un partido que gobierna, Unidas Podemos, lo importante es que el Rey no se levantó al paso de la espada de Bolívar, que no es un símbolo de Colombia sino del partido al que perteneció Gustavo Petro, M-19, que por cierto fue una formación terrorista, una guerrilla urbana. Mientras más se cuestione el papel de la Monarquía y se quiera humillar a Felipe VI, más crecerá el Rey. O sea, que son bastante torpes.

Ya nadie niega la crisis económica en nuestro país, ni siquiera el Gobierno, que no para de tomar medidas a la desesperada, como el plan de ahorro energético, un plan que tendrá que replantearse lo más pronto posible porque le está haciendo mucho daño al Gobierno y al propio Sánchez. Y el presidente no va a permitir que en septiembre, cuando ardan las listas del desempleo y siga sin llover, se hunda definitivamente en las encuestas en favor de Feijóo.