Un sueño en el Corral de la Morería

Había estado dos o tres veces en el tablao madrileño Corral de la Morería, en la actualidad de la bailaora cordobesa Blanca del Rey y sus hijos, Juan José y Armando. Lo fundó Manuel del Rey en 1956 y el histórico local está en el barrio de la Morería del Madrid de los Austrias. En el número 17 de la calle de la Morería, en lo que fue una vaquería y un célebre corral, está un tablao que es algo más que eso –que no sería poco–, uno de los templos del flamenco de la capital de España por el que han pasado no solo todas las grandes figuras flamencas de las últimas seis décadas, sino artistas y políticos como Pastora Imperio, Pepe el de la Matrona, Porrinas de Badajoz, Antonio Mairena, La Paquera, Picasso, Salvador Dalí, el Che Guevara o John Fitzgeraald Kennedy. Si en España interesara de verdad el flamenco, que no es así, Blanca del Rey guarda un archivo fotográfico impresionante con el que se podría hacer una exposición que vendrían a verla aficionados de todo el mundo.

Ningún tablao flamenco del mundo tiene la historia del Corral de la Morería. Zambra o Los Canasteros hicieron también historia, entre otros muchos, pero el de Manuel del Rey y Blanca, su esposa, es punto y harina de otro costal. La noche del pasado viernes pude por fin vivir una noche de altura en este tablao de la capital de España gracias a la generosidad y hospitalidad de Blanca y aprovechando que se constituía al día siguiente el Comité Asesor del Festival Internacional del Cante de las Minas, al que pertenezco. Setenta empleados tiene este tablao, lo que les puede dar una idea de qué clase de empresa es. Entre otras muchas cosas, es uno de los mejores restaurantes de Madrid, que es como decir de España. En 2018 recibió el Premio Nacional de Gastronomía, tras tener una estrella Michelin. El viernes y antes de disfrutar del magnífico cuadro flamenco, con Eduardo Guerrero y Sara Jiménez como protagonistas, Blanca nos agasajó con una muestra de la gastronomía de este lugar.

Cómo disfrutamos con las quisquillas de Motril en agua de tomate y piparra, queso y perlas de bogavante, tallarines de calamar con un sutil toque de picante y caldito de chipirón, lubina y Gilda, en honor de la gran actriz Rita Hayworth, que también estuvo en es esta casa; y, por último, cordero presalié con raugut de espinacas. De los vinos mejor no hablar porque es muy temprano, pero para que se hagan una ligera idea, uno tenía dos siglos y lo catamos con pipeta. Jamás había disfrutado tanto antes de gozar con un cuadro flamenco de una extraordinaria calidad para un público selecto, que es el que suele ir al histórico tablao. Era muy emocionante ver bailar al gaditano Eduardo Guerrero y a granadina Sara Jiménez en ese escenario y ante el cuadro de Juan Barba. Hay que estar allí para saberlo y nadie debería viajar a Madrid sin reservar una noche para ir a tan ilustre tablao flamenco, que es como ir la Ópera de Viena a disfrutar de una obra de Mozart.

Tuvimos la inmensa fortuna y el alto honor de que estuviera con nosotros en la mesa Blanca del Rey y de que nos fuera describiendo el arte no solo del bailaor y la bailaora ya citados, sino de las cantaoras Ana Polanco, Cristina Soler y Teresa Hernández, con el fino guitarrista Benito Bernal. Llevo casi cincuenta años en el flamenco y pocas veces me había emocionado tanto con un espectáculo. Es verdad que Blanca, sus hijos y todos los trabajadores y las trabajadoras de la casa pusieron todo de su parte para que llegara la emoción. Blanca, además, puso un broche de oro bailando para nosotros, que fue ya para no acostarse. Pero tuvimos que hacerlo porque por la mañana había que trabajar.

Gracias, Blanca, por existir y por tener esa sensibilidad y esa cultura para ponerla en favor del arte flamenco.