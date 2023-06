Un total de 524 familias han solicitado ayudas escolares en Mairena del Aljarafe

Ya esta abierto el plazo de solicitudes para las familias de Mairena que necesiten estas ayudas y que el próximo mes de julio se sabrá quienes tienen derecho a ellas y se abrirá el periodo de alegaciones. Las ayudas están comprendidas en varios tramos de edades y una serie de requisitos que se tienen que cumplir para optar a las mismas. Desde el propio ayuntamiento llegan a contarme mas detalles por este despliegue que se esta haciendo en Mairena y que me parece oportuno darlas a conocerlas en El Correo de Andalucía para que todo ello quede mucho más claro y que algunas informaciones que corren de boca en boca y que no son lo que de verdad se esta haciendo con el tema. Ya se ha hecho público el listado, con indicación de quienes deben realizar subsanaciones pues la documentación resulta incompleta. El plazo de subsanación para las entidades comprende del 12 al 26 de junio, y el de las familias del 13 al 27 de junio. Se puede consultar el listado en Sistema de Tablón Electrónico (mairenadelaljarafe.es). Se puede realizar el trámite presencial de forma preferente en el centro Sociocultural Los Alcores. C/ San Isidro Labrador, s/n. Horario: 10:00-14:00. No es necesario solicitar cita previa. También en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, calle Nueva y calle Barcelona, o mediante sede electrónica municipal. Tras esta fase, en julio se publicará el listado de los adjudicatarios, de carácter provisional hasta que discurran los diez días para presentar alegaciones. Este curso que se avecina es muy importante, no olvidemos que el censo de esta ciudad es cada año mas alto y en los últimos años la población que optan por vivir en ella ha tenido un crecimiento muy considerable. Seguimos con las condiciones para optar a estas ayudas, siempre con fuentes del propio ayuntamiento. La cantidad que otorgar será de un máximo de 60 euros por alumno. Podrán ser beneficiarias las unidades familiares con menores escolarizados en Educación Infantil Primer Ciclo (0-3 años), Educación Infantil Segundo Ciclo (3, 4 y 5 años), Educación Primaria Obligatoria, Educación Secundaria Obligatoria (incluida Formación Profesional Básica) y Educación Especial. Los requisitos exigidos incluyen estar empadronado en Mairena del Aljarafe, con una antigüedad mínima de 2 meses a 29 de abril de este año; ser padre, madre o tutor/a legal de menores de edad (o mayores de edad que continúen excepcionalmente en niveles obligatorios) matriculados en centros educativos públicos y concertados de la localidad o de otras localidades que impartan enseñanzas no disponibles en Mairena del Aljarafe. La compra del material escolar por parte de las personas beneficiarias tendrá que haberse efectuado en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la resolución definitiva de concesión. Creo que estas anotaciones están más claras y toda aquella persona ,familia o instituciones que las necesiten no les quede la menor duda. Últimamente corren una serie de noticias entre algunas familias que no se ajustan a la realidad y nuestra obligación es informar, siguiendo las noticias que nos transmite el propio consistorio. El plazo esta abierto y ahora es el momento de intentar conseguir un ahorro para nuestras economías, momentos en que no andan en buena situación.