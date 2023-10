Una conferencia de D. Manuel Marchena

Es el magistrado con más alto rango del Estado en materia penal, por consiguiente un tipo serio por definición. Analiza delitos que llegan a su mesa, y en su sala se decide a diario, al dictar sentencias, sobre la libertad o prisión de los ciudadanos y sobre su patrimonio. Puede mantener o suspender el ejercicio de la profesión o el derecho al voto de un justiciable, de modo que no juega con frivolidades.

Aparte de eso, ya suficiente para tenerle respeto, este jurista se gana el reconocimiento, porque es de esas personas, que uno intuye que harán lo correcto, en el momento correcto, y por consiguiente, transmite lo primero que un buen magistrado debe irradiar: confianza e imparcialidad.

Le tocó presidir el juicio y asumió la ponencia de la sentencia del proceso independentista catalán, cuyo visionado recomiendo a todo el que tenga interés por el derecho. Esta en You Tube completo.

Es hombre sencillo y fluido en su expresión, a la par que riguroso; culto pero modesto, como los sabios, no redunda ni se traba, no exagera, sino que pondera cada palabra, y además de ser moderado cuando conviene, adereza su discurso con un fino y elegante humor.

Recientemente ha pronunciado una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla, e inició diciendo que, al elegir el tema de su charla, le propusieron que hablase de los delitos de sedición y malversación. ¿Hombre -respondió- no hay otro asunto por ahí mejor? Le sugirieron la “ley del solo sí, es sí” y volvió a declinar, pidiendo “otra cosita diferente, por favor”. Y le apuntaron esta vez la amnistía, pero tampoco le pareció la opción más adecuada para salir airoso. De modo -dijo- que, como me querían buscar la ruina, yo mismo sugerí hablar de los delitos en internet, y a eso me voy a ceñir. ¿Les parece?

Las personas cultas e inteligentes tienen ese don. El que responde al título del reciente disco de una artista pop: “No te digo ná, y te lo digo tó”.

Nos ilustró que la Sala que preside, ha considerado recientemente que internet no solo es un medio para delinquir, sino un lugar donde se puede hacer; y que además, la red proporciona una profesión (influencer por ejemplo) que se puede ejercer. Por consiguiente, a través de una condena de alejamiento físico, se puede impedir a alguien acceder a You Tube, o impedirle ejercer como influencer en alguna red durante un tiempo.

También nos enseñó que en internet -y por derivada en la sociedad- está creciendo la homofilia: solo nos queremos relacionar con los partidarios, los afines, los que nos dan “me gusta”; y solo nos asomamos a las realidades ajenas, para tildarlas de fachas, de rojillos o de apestados. En suma: se ha ido al garete la consideración por lo diferente, el pensamiento crítico. Los 140 caracteres han apisonado el pensamiento reflexivo, la concentración en una idea y su desarrollo, si ésta es extensa o compleja, o mejor: si no es inmediata y expresable a través de 140 caracteres.

Que se han diseñado -dijo- robots judiciales que dictarán sentencias con un 98% de acierto, solo con darle a “enter”, con lo que, ¿para qué abogados? ¿para qué jueces o recurrir una sentencia desfavorable? ¿ante quién? ¿ante un robot mejor programado que aumente hasta el 99,99% y un poco más? Si lo hubiese, hubiera sustituido ya al primero.

Nos alertó, en definitiva, de una justicia que vendrá y será unidireccional, sin personas, y dijo que, a diario, escuchaba mucho sobre pronósticos -con los que coincidía- pero nada sobre soluciones. Y confesó, en su sabiduría, que no las tenía tampoco.

Pues, a un sabio así, acabaremos aburriéndolo hasta que se canse de trabajar para nada, y opte por mandar la toga al carallo e irse a pescar a una playa, harto de idiotas. Yo, personalmente, a esa cabeza la prefiero en el Tribunal Supremo, porque nunca se sabe en qué cama dormiremos mañana.