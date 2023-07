Una cura de política imprescindible

Los autónomos no tenemos vacaciones. Nunca me he ido un mes a la playa o la sierra, ni me han dado jamás una paga doble. Son ya más de cincuenta y tres años trabajando sin parar y necesito un descanso, aunque sea de dos semanas y no remunerado. En agosto llega el Festival Internacional del Cante las Minas, donde el día 7 recibiré el Premio Pencho Cros a la Investigación. El mismo día, curiosamente, que se cumplirán 63 años de la muerte de Manuel Vallejo, los mismos que hace que murió mi padre, por cierto en la misma habitación que el genio y con pocos días de diferencia. Este año formaré parte del jurado del prestigioso concurso de La Unión, que es siempre una enorme responsabilidad. O sea, que aunque cogeré vacaciones en el periódico la primera quincena de agosto, en realidad estaré ocupado en la tarea citada. Pero desconectaré totalmente de la política, por ejemplo, de opinar sobre los políticos, que me tienen hasta el gorro. Estaré toda una semana escuchando mineras, cartageneras, murcianas y levanticas, los bravos y musicales estilos mineros. Almorzando cada día en El Vinagrero, que esa sí que será una buena cura, y hablando de cante con amigos a los que sólo veo en este festival. Daré algún paseo por una de las ciudades que más me gustan de España, Cartagena, con su puerto de mar y sus tabernas de sabor. Seguramente iré a la Manga del Mar Menor, que está cerca de La Unión. Allí hay un restaurante que en el que entra el mar y donde se come de escándalo. Necesito una cura, escapar, dejar de ver la televisión y de leer a los columnistas. A ser posible, dejar de entrar en las redes sociales y de pensar en todo lo que no me deja ser feliz. En definitiva, Irme al levante español y dejar en casa los malos rollos, los cabreos, los rebotes y las penas. Eso sí, con mis mascotas bien atendidas, que son lo mejor de mi vida. Dos semanas, sólo dos, para una cura imprescindible.