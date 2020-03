¿Una mandona en el cante jondo?

Con tanto hablar y escribir sobre el papel de la mujer en el cante, casi nadie se ha preocupado en investigar, primero, y analizar después ese papel. He llegado a leer la tontería de que la primera voz cantaora tuvo que ser de una mujer, porque eso es imposible que se pueda demostrar. Lo cierto, y esto sí se puede demostrar, es que desde las primeras noticias escritas sobre la existencia de este arte, el cante andaluz, la mujer cantaora ya estaba ahí.

¿Por qué nunca ha mandado una mujer en el cante? Mandar es ser la máxima figura, como en el toreo. Ya sé que van a decir que la Niña de los Peines mandó durante décadas, pero no es cierto, y recuerdo que soy su biógrafo y que para mí ha sido de lo más grande. Pero resulta que cuando Pastora Pavón Cruz se hizo cantaora había tres o cuatro figuras que le impidieron ser la artista principal, Chacón y Manuel Torres entre ellas.

Cuando Chacón y Torres se fueron, en 1929 y 1933, respectivamente, ya estaban en su máximo apogeo figuras como Vallejo, Marchena, Caracol y Valderrama, por citar solo unas cuantas, porque había más. Pastora era el ídolo de estas figuras, la mejor cantaora de esa época y de todas las épocas del cante, pero nunca fue muy taquillera y eso era fundamental. Recordemos que cuando quiso despedirse con España y su cantaora, en 1949, fracasó porque no iban aficionados a los teatros.

Fue cuando ella y el Pinto, su esposo, decidieron enterrar artísticamente a la llamada Emperadora del Cante. Pastora tenía 59 años y estaba de voz mejor que nunca, pero así y todo, el fracaso fue estrepitoso. Esto no quiere decir que no haya sido la mejor de todos los tiempos, que lo fue, sino que no tenía ese carisma para el público que tuvieron otras u otros artistas.

Cuando Ricardo Molina y Antonio Mairena comenzaron a ver el tema de poder dar la tercera Llave del Oro del Cante, en 1962, alguien les dijo que estaba ahí Pastora y que era la merecedora del histórico galardón. Pero Ricardo ya había pensado en coronar a su amigo de Mairena del Alcor, al que conocía desde hacía poco tiempo, y para callar a la artista y al Pinto pensaron en darle un homenaje nacional en Córdoba, que fue en 1961. Un gran homenaje, desde luego, que Pastora aceptó encantada, aunque sabía que era un poco para contentarla y que no pataleara mucho con el asunto de la llave.

Ricardo y Mairena tuvieron la oportunidad de que por primera vez en la historia se reconociera el papel de la mujer en el cante, pero prefirieron el chanchullo. Chanchullo, sí, porque Mairena no era una figura de peso como para recibir ese trofeo y ser coronado como el mejor cantaor del momento. Figuras de peso eran Marchena, Caracol y Valderrama, por ejemplo. Y Pastora, claro.

Si La Niña nunca fue la mandona del cante, ya no lo fue ninguna cantaora, aunque llegaron muchas con calidad como la Niña de la Puebla, la Paquera, María Vargas, Fernanda de Utrera o Carmen Linares entre otras. Pastora decía que la Paquera sería su sustituta, porque era la única que le gustaba de verdad. Una figura monumental que tuvo que competir con grandes voces masculinas, quizá las mejores del pasado siglo. Citemos al propio Mairena, Lebrijano, Fosforito, Menese, Camarón o Morente.

Hoy hay buenas cantaoras, pero pocas con el carisma y la calidad para mandar en el cante. Hay un movimiento muy fuerte para que esto suceda, pero no va a suceder, al menos en esta década. Sin embargo, es la época de la mujer en el flamenco por otras muchas razones y esto es posiblemente mucho más importante que el hecho de que haya una mandona.