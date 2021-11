Una Navidad 0,0

Llevamos semanas escuchando mensajes de alerta: hay escasez de ginebra. Ya podría haberla de cardamomo o las tres tonterías que se le echa a la copa que parece una macedonia, pero no. Queda poco alcohol.

Quizá, los que alertaban del gran apagón se referían a esto, porque una Navidad sin beber puede ser como una Semana Santa sin pasos por la calle. No me quiero ni imaginar que esto se extienda a la Feria.

Si las bebidas espirituosas ya no entran en los bares, viviremos en un síndrome de abstinencia continuo. Puede sonar triste, pero es así. Mucha gente entiende el alcohol como el perfecto socializador. El mejor acompañante para las sobremesas.

Del whisky no sabemos nada, al igual que tampoco conocemos las reservas de ron existentes. La carne está subiendo, el pescado no quiere ir a la lonja y ocurre lo mismo. Los mariscos están prohibitivos y el cucurucho de las castañas es cada vez más pequeño. La electricidad está por las nubes y no podremos poner luces en el portal de Belén ni en el árbol. Los juguetes no llegan a las estanterías de los grandes comercios. No hay microchips para las consolas ni para los coches. La Navidad promete.

Estas fiestas van a ser de mantita y Netflix. No nos va a quedar más remedio. Brindaremos con zumo de piña, para el niño y la niña, y cenaremos mortadela con aceitunas, que eso no sube ni aunque haya un apocalipsis zombi.