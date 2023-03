Una parte del tejido turístico empresarial (los de siempre), junto a Diputación, venden Sevilla en España y Europa

Me parece una idea muy acertada, pero quiero conocer como termina todo ello tras la celebración de estos encuentros y que beneficios reportan a nuestra ciudad y su provincia. Son viajes por toda España y fuera de nuestras fronteras. Lo leemos y escuchamos y nos engancha, pero que se saca algo de positivo y me pregunto ¿el por qué siempre son los mismos empresarios? Todo ello se presentó hace días en la Diputación y para aquellos lectores que no sepan de que hablo les refresco la memoraría.

Las asociaciones empresariales que han colaborado con la Diputación, a través de Prodetur, en la elaboración de este Plan de Acción de Promoción Turística para este año 2023 son: la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP); la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla; la Asociación Andaluza de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC Andalucía); la Plataforma Sevillana de Empresas de Turismo Activo; la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB. Cámara de Comercio); la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE); la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo; la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla; y la Asociación de Barman de Andalucía Occidental. Estoy seguro de que lo habrán escuchado en más de una ocasión, o lo pueden ver en la fotografía que acompaña a este Mirador de hoy jueves.

El Plan de Acción de Promoción Turística Destino Sevilla 2023 contempla un total de 24 actuaciones en sendos destinos nacionales e internacionales. Hablaron de acciones de promoción directa en distintos mercados de interés para la provincia seleccionados a través de consenso con la representación empresarial. Esto lo veo bien, pero¿ cual es el criterio, que se intenta conseguir? El recorrido es amplio y les llevará tiempo hacerlo y aquí estaremos que se conseguirá de positivo y cuando se vera reflejado en nuestra tierra. Según Villalobos, se ha realizado atendiendo a una serie de criterios de interés para el territorio.

Entre esos criterios, se contempla que esas ciudades estén entre los principales mercados emisores de turistas a la provincia; que cuenten con conexiones directas aéreas o ferroviarias (alta velocidad); que sean destinos de cercanía, o bien nuevos destinos de interés; que favorezcan las actuaciones comerciales transfronterizas; o que se trate de países con adecuada conexión aérea, en el caso de la promoción internacional. Eso Presidente, nos gustaría todos, pero las conexiones de AVE, avión y alguna otra deja mucho que desear, ahora sí, le tengo que dar la razón , durante el año, muchos habitantes de esos lugares vienen a Sevilla con mucha asiduidad.

Este será el itinerario para la edición de este año: al mercado nacional, el plan promocional acordado incluye actuaciones en 13 destinos de seis comunidades autónomas: Andalucía (primer mercado nacional emisor de turistas a la provincia de Sevilla, con el 19 % del total); Madrid (segundo mercado nacional emisor, con el 9,65 %; Cataluña (tercer mercado emisor, y el 4,40 %); Extremadura (1,66 %); Galicia (1,09 %), y Castilla y León. De esta última comunidad autónoma se visitará Salamanca, como parte de un roadshow o evento itinerante transfronterizo que recorrerá varios destinos gallegos y Oporto, en Portugal. , las ciudades españolas en las que Prodetur, junto al sector empresarial, realizará misiones comerciales y presentaciones del destino este año son: Granada, Málaga, Córdoba, Madrid, Barcelona, Cáceres, Badajoz, Mérida, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela, Vigo y Sanxenxo. En fin, una idea con acierto, pero a mi juicio con poca información de los resultados. Además esto cuesta una pasta, y negocio donde se invierte y no da al menos el doble de la inversión, como que no es muy rentable.