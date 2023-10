Una pizca de derecho internacional: Elon Musk y los satélites

A mi hija Isabel, por su cumpleaños.

La verdad, reconozco que el señor Musk me da grima. Y la última noticia suya que he leído me lo confirma.

Al parecer el buen hombre posee una empresa, Space X, que a su vez posee una red de satélites llamada Starlink. Y él mismo ha admitido que, apagando o desconectando de internet estos satélites en un instante crítico, saboteó un ataque ucraniano a la flota naval rusa cerca de la costa de Crimea.

Si lo que dijo es cierto, lo hizo porque dedujo -y acertó- a partir de una solicitud que recibió para activar Starlink hasta Sebastopol, que “la intención obvia era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada allí«. «Si hubiera aceptado su petición -añadió Musk- sería explícitamente cómplice de un gran acto de guerra y de una escalada del conflicto».

Mire don Elon, eso se lo cuenta usted a su cuñado si quiere oírle, pero yo no me lo trago. Sus compañías han vendido a ejércitos, combatientes o no, incluso a los de este conflicto, material tecnológico que le ha reportado a sus empresas, billetes suficientes para hacer una candela y asar sesenta vacas.

¿Acaso con su acto consciente, no favoreció tácticamente Musk al adversario? O sea, ¿no estamos asistiendo a la implicación de un particular en un conflicto bélico en curso?

Pues si esto es así, esto es serio. Porque el señor Musk no es una forma de estado, no está sujeto al derecho de guerra, ni al derecho internacional en esa materia, ni tiene voz en Naciones Unidas, ni responde ante nadie más que ante sus accionistas. Y es también serio, porque un particular, que no es un estado ni ninguna forma legítima y autorizada por el derecho para combatir y usar la violencia física -salvo en su defensa, que no es el caso- podría ser considerado por Ucrania, objetivo militar a destruir, dado el partido elegido en este acto de desconexión, que podría considerarse, como él mismo dice, un acto bélico.

Ciertamente, particulares jugando a la guerra por su propia cuenta, es algo que ni siquiera se vio en los superados tiempos de los ejércitos feudales al servicio de la corona, porque en aquellos casos, la titularidad en combate la ostentaba un gobernante, un estado o un país. Hasta los mercenarios Wagner, pelean -o peleaban- en el bando y bajo bandera rusos.

Por otra parte, este señor se sorprendió inocentemente de que su red Starlink, diseñada, según él, para que la gente pudiera ver Netflix, terminase dando soporte a ataques con drones. En tal caso ¿no deberíamos regular un “hasta donde podemos llegar” con el progreso en manos de un solo tipo? Sobre todo este, con pinta de malo de película de James Bond. Y eso, asumiendo que el hombre más listo y más rico del planeta “no cayese” en que sus circuitos pudiesen tener uso militar, cosa que supone hasta un cabo primero de telecomunicaciones de una corbeta de la marina. De modo que, a sabiendas o no, este demente ha entrado en guerra siendo un particular.

Jeff Bezos, el de Amazon, otra joya, en una reunión mantenida con el primer ministro de Canadá, le dijo que no tenía que agradecerle que lo hubiese recibido. Era lo lógico: “mi empresa es más gorda que la tuya”. Vamos, que Amazon vale más dinero, que todo Canadá con lo que hay dentro.

Lo que pasa es que, dentro de Amazon solo hay cosas (los empleos se crean y se destruyen con y sin Amazon) y dentro de Canadá, hay personas, que tienen derechos y acostumbran a llamarse ciudadanos de un estado libre. Uno de los Estados Democráticos y de Derecho del planeta, vaya, si es que no los aniquilamos a este paso.