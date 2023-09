Hoy tendremos nuevo presidente in pectore si, como todo indica, Feijóo pierde la partida de los votos. Desde el punto de vista racional es asombroso que un rey le vaya a encargar a Sánchez que aspire a ser ese presidente. Es como si Felipe VI se hiciera el harakiri o algo similar. La Constitución así lo establece, quién le iba a decir al padre del rey que esa constitución de 1978 que él respaldó para romper con el franquismo y que llegara la democracia sin que el franquismo se fuera llegaría a un momento como éste. Y quién se lo iba a decir a aquel muchacho Príncipe de Asturias o a su hija Leonor que va a acatarla oficialmente ahora. “Cosas veredes, amigo Sancho...”. Es lo que solemos decir aunque sea una cita falsa de El Quijote.

Da la impresión que desde el 23 de julio hasta aquí han sucedido tal cantidad de circunstancias que lo deseable sería una segunda vuelta electoral. Las segundas vueltas son algo positivo, en nuestro caso equivaldría a nuevas elecciones si se produce sorpresa o hecatombe y Sánchez no logra el sillón. Las segundas vueltas están para que el ciudadano piense si lo ha hecho bien o si es mejor votar de otra manera o incluso no votar o hacerlo en blanco. Lo que surge de una segunda vuelta es más democrático, se puede retirar alguna candidatura incluso, se puede concentrar más el voto, el balance último es una voluntad popular bastante mejor expresada.

Me gustaría saber qué piensa y deciden mis compatriotas, y los que no quieren serlo, ahora, en estos momentos. Antes del 23J me pregunté varias veces desde aquí qué pretende Sánchez, ahora ya lo sé, no lo ha dicho explícitamente -de ahí la segunda vuelta- pero ya está claro. Yo no creo que quiera destrozar la España actual, eso se lo dejo para los de la resistencia al cambio. Estimo que con lo que va a hacer persigue tanto seguir en el poder como establecer otra España muy diferente. Parece que se nos ha olvidado que la obligación de quien tiene el poder político -efímero en estos casos porque la banca seguirá y Sánchez pasará por mucho cambio del que hable- posee la obligación de que nadie se lo arrebate, ya veríamos lo que haría el PP o cualquier otro si tuviera al alcance una situación similar.

¿Se imaginan ustedes una segunda vuelta en la que Vox aconsejara a sus votantes que apoyaran al PP y se quitara de en medio? Inimaginable. Si las cosas se tuercen muchísimo y los de Abascal lo hacen bien, será el momento de Vox, de manera que eso de inmolarse por la patria dejando que el votante Vox se trasladara al PP es muy poco probable por no decir imposible. ¿Y Sumar entonces haría lo propio en favor del PSOE? Nada, no, los egos pesan mucho, Sumar aún piensa en una transformación progresiva de la sociedad hasta llegar al socialismo marxista a pesar de que la mayor parte de sus militantes y votantes hayan leído poco o nada al barbudo revolucionario que, por ejemplo, no concibe la igualdad como Sumar y es un personaje que camina en dirección contraria a la de Sumar.

De modo que es mejor que todo se quede como está, los cuatro otra vez a la palestra y, a la luz de los nuevos hechos, que los electores dicten sentencia. Si en el cómputo total vuelve a repetirse esta situación actual, que se callen ya de una vez los de la resistencia al cambio impulsado por Sánchez y, como decía mi madre, “que sea lo que Dios quiera”. Si la gente apoya masivamente a la derecha, a ver si la derecha tiene lo que hay que tener para detener el vendaval que, igualmente, se produciría. No veo en la Constitución que el rey se pueda negar a que exista el peligro de su harakiri. Aunque parece como si en estos días la Carta Magna fuera el chicle que cada cual masca a su gusto. Ahora bien, quien lo masca con más gozo creo que es Sánchez. Salvo que se le indigeste.