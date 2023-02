Una tierra romántica y muy enamorada , así se vive el día de San Valentín en Sevilla y su provincia

Si todavía no sabes cómo sorprender a tu pareja, aquí te dejamos algunas ideas de planes románticos para pasar un día inolvidable y de lo más romántico en Sevilla. Dar un paseo en coche de caballos por Sevilla es un plan con mucho encanto para el Día de los Enamorados. Además, es una forma diferente y muy romántica para la señalada fecha de San Valentín de recorrer los monumentos de la ciudad. Existen paradas oficiales donde coger los coches de caballo como son la Catedral, el Parque de María Luisa, Plaza de España, Plaza del Triunfo, Plaza de la Virgen de los Reyes y Torre del Oro. El Guadalquivir o Triana son algunos de los lugares favoritos de los visitantes para perderse. También te podemos proponer una cena de lo más romántica en el Restaurante San Fernando, del Hotel Alfonso XIII, cuya decoración ya es un espectáculo y más aún el menú degustación que han preparado con sus platos referentes y maridaje para San Valentín. Ya está abierto el plazo de presentación de cartas para el tradicional Concurso de Cartas de Amor, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Casariche, y que este año acoge su decimoséptima edición. Podrán participar todas las personas que así lo deseen, sin distinción de género o edad y con un máximo de tres cartas por persona El tema será todo lo relacionado con el AMOR y DESAMOR. Los trabajos se presentarán en castellano y acompañados de un sobre cerrado sin ninguna identificación exterior, en cuyo interior se incluirán los datos del autor o autora. La delegación de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Gines ha convocado una nueva edición del Concurso de Cartas de Amor y Desamor. La propuesta que cumple ya 18 años viene a impulsar la creatividad literaria entre personas de todas las edades, la dotación es de 150€ para cada categoría. La Asociación Poética L’Almazara ha convocado el VIII Certamen de Declaraciones y Cartas de Amor Rafael Montesinos. Podrán participar personas mayores de 18 años, de la provincia de Sevilla. Podrán presentar una sola carta de no más de 30 líneas. El fallo del jurado se dará a conocer el día 11 de febrero con la entrega de tres premios. El primero consistirá en una cena romántica para dos personas, ramo de flores y diploma; el segundo premio será un ramo de flores, lote de libros y diploma; y al tercero se le obsequiará con un diploma y un lote de libros. Y no podemos olvidar la oferta de los muchos hoteles de nuestra capital y provincia que ofrecen actividades románticas para el próximo martes. Como ejemplo el hotel Amadeus en pleno centro de Sevilla, establecimiento de 14 habitaciones ubicado en el centro de la ciudad, ideal para los amantes del arte y la música. La habitación Suite Junior está decorada al estilo del siglo XVIII, con techos abovedados y amplios ventanales. Equipada con cama doble o dos camas, y decorada con muebles de madera y cuarto de baño completo con bañera de hidromasaje. También la Suite cuenta con jacuzzi para dos personas. Como puede comprobar la oferta para San Valentín es amplia en todos los sentidos, algunos pueden pensar que nada de esto es interesante ni les gusta, pero una gran mayoría creen que el amor tiene su día y este llega a su esplendor el próximo catorce de febrero. Por ultimo esta la oferta de ir a El Corte Ingles y comprar un perfume, es lo clásico y mas cómodo, pero no llega a la imaginación de una mayoría.