Unos piden justicia, otros, orden

Todo está patas arriba. Seguramente siempre se ha pensado así: el mundo está loco, estos jóvenes no respetan nada... La Historia no se repite, pero posee una esencia. La esencia se llama Poder que se manifiesta de formas diversas. Lo novedoso de la actualidad es la amplitud terráquea y la velocidad de los cambios, todo ello acompañado por la tendencia centrífuga y a la vez yoísta del humano. La filosofía artistotélico-tomista nos lleva confundiendo durante demasiados siglos ya. Estamos solos con la naturaleza humana y esa naturaleza depredadora con la especie a la que pertenece va originando lo que observamos y observaremos durante mucho tiempo, a menos que poco a poco dejemos de guiarnos por las zonas más primitivas de nuestro cerebro.

El Poder al que aspira todo humano, en gran medida, en mayor o menor medida, originó el Mercado y el Mercado es el principal culpable de lo que ocurre. Ahora bien, el Mercado ni es positivo ni negativo, simplemente, es, y representa al humano en evolución o involución. Todos los intentos que se han llevado a cabo para superar el Mercado se han venido abajo; con sus achaques, sus barbaridades, sus miserias y sus gozos, ahí sigue el Mercado, nos ha llevado al bienestar y a dos guerras mundiales más las actuales por zonas. Las disputas por los territorios, por los medios de producción, por las materias primas, la incapacidad de entenderse con “el otro”, la necesidad infantil de tener y ser poseído por eso que se tiene, desemboca en que en América Latina siga avanzando una izquierda que no manda, sólo gobierna y con estrecho margen de maniobra. Por su parte, en otras zonas del mundo, un caos espiritual, de principios y de idearios, campa por sus respetos.

Conclusión: en América Latina, millones de personas quieren, sobre todo, justicia, asfixiados por el poder mercantil que ha hecho con ellas lo que le ha venido en gana. En Europa y Estados Unidos, una situación mental caótica se ha apoderado de la gente. En China aún les funciona la filosofía del respeto al amo, eso se irá terminando poco a poco si es que los chinos se siguen relacionando con Occidente y sus habitantes. Todo este caos se lo debemos a la muerte de Dios, asesinado por el Mercado, que impulsa la mente racional también al tiempo que es presa del cerebro emocional.

Nada de lo anterior es positivo ni negativo, insisto en que, simplemente, es. Se trata de la evolución de los seres humanos, encabezada por el hecho Mercado con todos sus abusos y ventajas. Se puede seguir afirmando con toda rotundidad que ni el mismo Mercado sabe adónde va. Sus conductores, los magnates y milmillonarios de todos los países, deberían darle más cancha a los filósofos prácticos y a los pensadores en general y unirlos a sus consejeros más cercanos.

Mientras, la injusticia se observa en el voto latinoamericano que se ha vuelto de izquierdas no por arte de magia sino por los efectos perversos del Mercado. Y el caos mental busca en Occidente un sentido, votando a partidos muy conservadores, que se lo pueden dar, pero contra los tiempos globalizadores mediante políticas que serán, como ya hemos comprobado, pan para hoy y hambre para mañana. Los ciudadanos, en general, no entienden ni les interesan estas divagaciones de un burguesito como yo sentado en su estudio cómodamente, aunque se me revuelvan las tripas con todo lo que observo. Los ciudadanos anhelan justicia y la paz de la coherencia. Y en esas estamos. A ver qué hacemos.