Unos por otros, el clima, roto

El clima está fatal, ¿verdad? Y peor que va a estarlo. En agosto me largo al norte para librarme algo del calor de Sevilla y me dicen mis conocidos de por allí que ya no llueve como antes, algo que ya sabía y comprobé cuando el verano pasado estuve en Santander y vi el verde bonito pero más paliducho que cuando me acercaba por allí en los años 80 del pasado siglo. ¡En los años 80! Estamos observando cómo en la vida de una persona, que es un suspirín en lo climático, las variaciones están a la vista y el cuerpo las siente.

El anticiclón de las Azores, que es la expresión que más odio, crece, y con él la sequía. Parece que en el futuro nos van a echar a los del sur a palo limpio o a escopetazo de las fronteras del norte de Europa y de Inglaterra cuando intentemos saltar las vallas reales o burocráticas que nos va a traer la sequía y los bajos niveles de empleo en comparación con el mundo anglicano, luterano y calvinista. Ya podemos rezar que tiene todas las trazas de ocurrir lo que no digo yo, sino que se lo vengo escuchando a diversos entendidos desde la tira de tiempo. Pronto, esa tétrica expresión de la Salve, cuando afirma que vivimos en un valle de lágrimas gimiendo y llorando, se hará más realidad que nunca. Esas personas que viven de sufrir y de colocarse de víctimas de esto o lo otro -que no son pocas- van a estar en su salsa.

El diario El País daba cuenta el otro día del asunto bajo el titular “El clima, enloquecido”. Apuntaba: “El anticiclón de las Azores, un sistema clave que condiciona nuestro clima, se está expandiendo más allá de sus límites habituales y con mayor frecuencia, según una investigación publicada en Nature Geoscience”. Este anticiclón -continuaba El País- no solo modula el clima de la península Ibérica, sino también del resto de Europa occidental y la costa Este de EEUU. Y ahora es más grande y más intenso, una anomalía que no se había visto en el último milenio. No se mide desde hace tantos siglos, claro. Además de las estaciones meteorológicas, los investigadores han recurrido a las estalagmitas de una cueva portuguesa afectada por el anticiclón. ¿Conclusión? Cuando el anticiclón es especialmente grande, hay más sequedad en la península en invierno. Otros científicos añaden que el anticiclón no es el único factor clave, aunque sí es responsable del 50% de la variabilidad. Otros factores como el deshielo o el calentamiento del Mediterráneo también están creando un nuevo escenario.

Bueno pues como nosotros queremos contribuir a que el fresquito se vaya del todo y los acuerdos de París también -como se esfumaron otros de anteriores conferencias del clima- vamos a echar mano del carbón que es el elemento más contaminante que hay, con tal de no comprarle petróleo a Putin, aunque sí a EEUU que a su vez no tiene bastante con el suyo y se lo compra a Venezuela que no es tan perversa como antes (recordemos que Trump quería invadirla). El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lanzado unas declaraciones a Euronews. A la pregunta ¿cómo podemos poner, de nuevo, el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global, en la primera página de la agenda internacional?, el mandatario responde: “Bueno... haciendo todo lo posible para que así sea, y planteando el tema cuanto sea posible, en todos los frentes. Y, si observa la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania demuestra lo importante que habría sido si, en las últimas décadas, hubiéramos invertido de forma masiva en energías renovables. Si eso hubiera sucedido, no estaríamos hoy a merced de la industria de los combustibles fósiles, con precios que son extremadamente altos, como sabe, y que socavan la calidad de vida de la gente, y minan la situación de muchos países en desarrollo. Así que, si algo demuestra la guerra en Ucrania, es que tenemos que acelerar la transición ecológica, lo que significa que tenemos que luchar contra el cambio climático de manera mucho más eficaz”.

Luchar de forma más eficaz comprende dejar de invertir en energías fósiles, empezando por el carbón. Gutérres cree que es un suicidio lo del carbón, pero como tenemos que llevar la libertad y la democracia a Rusia, a Ucrania y a tantos sitios, hay que joderse con la inflación porque llenar de tan preciados dones a esos y otros países origina que el uno -Rusia- por malo y el otro -Ucrania- por destruido, no puedan exportar sus productos con lo cual suben los precios. ¿No queremos democracia? Pues a pasar calor, en Sevilla gusta mucho el calor y la claridad: “Ay, por Dios, niño, abre esas ventanas pa que entre el sol”. “Uy, qué casa con tanta claridad, qué maravilla”. “Voy a cortar ese árbol que echa mucha mierda”.

Entre unos y otros, el clima, roto. Menudo cabreo va a coger la Greta Thunberg, cuando hable se le va a subir la tensión a cien y le van a dar unos calores hispalenses de no te menees de casa.