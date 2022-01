Urdangarín se la juega a la Infanta Cristina... otra vez

Hay que suponer que la Infanta Cristina, mirando las fotos de su marido, podrá decir que no lo sabe, que no le consta y que esas cuestiones las lleva su marido y que el resto de los humanos tendremos que creer a pies juntillas lo que diga esta vez la Infanta. Ahora, si dice eso, estará diciendo la verdad y solo la verdad.

Iñaki Urdangarín ha sido fotografiado mientras paseaba con una mujer (que no es la Infanta Cristina) adoptando posturas y teniendo actitudes muy cariñosas; caminando con ese tranco con el que solo los enamorados son capaces de hacerlo. Urdangarín le ha salido rana a la Infanta, pero rana de verdad. Lo de Iñaki es un no parar.

Urdangarín se comió un marrón en solitario que, posiblemente, debería haber sido compartido. Y ha debido decir, el bueno de Iñaki, pues la voy a liar y me lo voy a pasar de miedo porque, total, esta gente de sangre azul no me quiere lo suficiente. Falta saber si, para dar más profundidad al asunto por si se puede cobrar un dinerillo a modo de exclusivas, Urdangarín dirá que esa mujer es su hermana o una prima lejana a la que nadie conoce. Todo es posible tratándose de este sujeto.

Igual todo es pura venganza (por lo del marrón, digo); tal vez el amor ha llamado a la puerta de Iñaki Urdangarín; podría ser que esa mujer fuese una amiga planeando cómo crear una fundación para manejar pasta sin llamar mucho la atención... No lo sabemos. Lo único que tenemos claro es que el beso de la Infanta no funcionó y la rana sigue siendo rana. Cosas que le pasa a los Borbones y otro trallazo que debe aguantar Fellipe VI. ¿Se terminará conociendo a Felipe VI como ‘el rey asediado’?