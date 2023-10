Urge el veredicto mundial

António Guterres, Secretario General de la ONU, ha sido el primer político en poner cada cosa en su sitio y calificar la acción del gobierno de Israel en la franja de Gaza: Hamás no ha nacido de la nada. Son muchos años de opresión, de ataques, de ocupación del territorio. Otras voces, cada día más numerosas, añaden los calificativos: masacre, holocausto, crímenes de guerra, ya con denuncias ante los tribunales internacionales. Por mucho que el gobierno israelí y sus embajadas protesten y pidan una dimisión impensable, porque Guterres solo ha dicho la verdad que los jefes de Estado europeos no se atreven a pronunciar, serán incapaces de desmentirlo. Lo están reconociendo los jefes militares, seguramente muy anclados en su impunidad, amparados en la protección prestada por Estados Unidos que aumenta el poderío militar del atacante. Cien mil millones de dólares para armamento ha sido el último ofrecimiento de Biden, mientras para “ayuda humanitaria” promete cien millones a Gaza. Una ayuda que entraba a cuentagotas, pese a saber que la gente empezará en cualquier momento a morir de hambre, sed o infecciones por la imposición israelita de impedir la entrada de esa ayuda, en primer término y luego permitir sólo una pequeña parte de la que espera en territorio egipcio. Una masacre triple, por hambre, sed, enfermedades, por la imposibilidad de atender los hospitales y por los bombardeos, cobardes atentados a la vida de la población civil a la que previamente se ha obligado a refugiarse en el sur de la franja, ¿será para tenerla agrupada, más a mano para sus bombas? Hoy todo ha cambiado. Las tropas israelíes han invadido la franja y hasta las organizaciones humanitarias, cansadas de ver desgracias, están horrorizadas del holocausto.

Y por fin, lo que parecía se descubre cruda realidad: Israel se ha servido de Hamás para justificar-se (porque justificar-lo es imposible) el ataque destructivo a la franja de Gaza, que más bien parece planificado con la intención de quedarse, también, con ese territorio, se explica con las declaraciones de Shiomo Ben Ami, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, cuando ha confesado el día 27 de octubre a las 13 horas aproximadamente, que Netanyahu fortaleció a Hamás para debilitar a la autoridad palestina. Entonces ¿hay que dilucidar que todo ha sido un montaje del “hombre fuerte” israelí para invadir la franja de Gaza y Cisjordania? Porque lo cierto es que, hasta el momento actual, la guerra de Israel no es contra Hamás —no lo parece, pues su único muerto conocido no fue abatido por el ejército, sino por los servicios secretos israelíes—, es contra el pueblo de Palestina.

Porque el método filo-nazi de asesinar a cincuenta o cien personas por cada muerto propio no es más que ese método. Sin más posibles justificaciones. Sobran todos los muertos, aunque los precise el “nuevo orden mundial”. Pero sería doblemente grave aceptar, o quizá provocar algunos en territorio propio, para justificar miles en territorio ajeno. Más aún si el propósito real es la ocupación posterior de ese territorio que, por tanto, estaría “mejor sin habitantes”. Con todo ello Israel, sin pretenderlo, salvo que fuera una provocación premeditada, está uniendo a los árabes y a sus movimientos de liberación, pese a que Hamás no forma parte del Isis, por más que lo quiera Macron.

A pesar de Estados Unidos, a pesar del patrioterismo de quienes “acuden a defender” lo que se puede defender solo, porque cuenta con el armamento más sofisticado del mundo, está haciendo falta un cambio de gobierno en Israel, más que nada para evitar la vergüenza a quienes no quisieran tener que sentirla porque no comparten la política de venganza, holocausto y exterminio de Netanyahu. A pesar, también, de la acusación de “antisemitismo” por parte del PP a quien se pronuncia contra la masacre, ignorantes (pobrecitos) de que tan semitas son los judíos como los árabes y sirios.

Esperemos que el Tribunal Internacional de Justicia tome cartas. Será del máximo interés conocer su veredicto, aunque los posibles condenados queden sin castigo, atrincherados dentro de sus fronteras y con la ayuda del veto de Estados Unidos a la ONU.