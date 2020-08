Uribes y los flamencos premiados

Unión Flamenca, la nueva asociación de artistas flamencos ha logrado que Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura español los recibiera el pasado viernes para que conociera de primera mano los problemas por los que atraviesan los profesionales del flamenco desde que se declaró la pandemia. ¿Qué artistas estuvieron con el ministro en el Ministerio de Cultura? Solo Premios Nacionales de Danza: María Pagés, Eva la Yerbabuena, Antonio Canales, Manuel Liñán... Los poderosos. Además, productores y directores de festivales nacionales. Según han contado luego los interlocutores, el ministro se ha interesado mucho por sus problemas y les ha prometido que el Gobierno va a dar “visibilidad” al flamenco y que lo va a “blindar” para siempre. No, si visible es desde hace más de un siglo. Lo que necesitan los flamencos es que se les eche cuenta, que este arte cuente, y cuando el pasado mes de abril el señor Uribes decidió reunir a los representantes de la Cultura, se olvidó por completo de que existía el flamenco. Por eso nació Unión Flamenca, que preside La Yerbabuena y gestiona el abogado José Cepero, porque un arte como el flamenco, con el dinero que mueve anualmente y lo que representa en el mundo, apenas cuenta para nuestros gobernantes, da igual el color político que sea. Parece que esto va a cambiar, según han contado los emocionados premios nacionales en las redes sociales. Los flamencos llevan dos siglos emocionándose con los gestos de los que hacen posible el pan. Si ahora se han unido creando esta asociación ha sido porque la pandemia ha dejado sin trabajo a todos, también a las primeras figuras. Porque los más humildes han tenido siempre problemas “invisibles” y nunca jamás se movió ninguna figura, con premio nacional o sin él. No entiendo el motivo de que solo hayan sido llamados los que tienen el Premio Nacional de Danza, como si fueran los más preparados. Pero bueno, lo importante es que han estado con el ministro de Cultura y que volverán a estar en septiembre para ir cerrando asuntos y que, con pandemia o sin ella, los profesionales del flamenco no vuelvan a verse abandonados a su suerte y haciendo cola en comedores. Sobre todo los que no tienen el Premio Nacional de Danza, que son la inmensa mayoría. Por cierto, apenas hubo representación del mundo gitano. ¡En un arte como el flamenco!