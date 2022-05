Utrera da luz verde a la empresa de fabricación de automóviles eleéctricos

Hace varios días se produjo en la Junta de Gobierno Local la aprobación de este gran proyecto empresarial que supondrá un antes y un después para Utrera en materia económica y de empleo. La inversión total de este proyecto será de 18 millones de euros y se espera que comiencen las obras entre este año y el siguiente, siendo el plazo de ejecución de las obras 6 meses. Esta empresa se instalará en una de las mayores naves de la ciudad, donde se encontraba PRASUR SL, y además de rehabilitarla realizará también una remodelación del entorno con una pista para prueba de los vehículos eléctricos o con una recuperación vegetal perimetral, entre otras. Así mismo, Scoobic pretende a corto plazo expandirse a otros 15 países y abrir nuevas plantas en Estados Unidos, Brasil y Colombia. Sobre este proyecto el delegado de Urbanismo comentó que este no es un proyecto cualquiera, es uno de los proyectos considerados como estratégicos a nivel andaluz, también han concurrido satisfactoriamente para recabar el interés como iniciativa europea; y sobre todo, es un proyecto especialmente interesante por los empleos que generará. Además, creará empleo de calidad y estable en una entidad que ofrece sus vehículos a empresas e instituciones reconocidas internacionalmente. En este sentido, lo que la entidad Scoobic realizará en Utrera será ensamblar vehículos para su posterior comercialización, no generando residuos al tratarse de equipos y piezas que ya vienen fabricados en otros lugares. También realizarán pruebas en un circuito cerrado y una continua apuesta por la I+D+i. También cabe destacar que el lugar donde se ubicará se encuentra en las inmediaciones de la carretera de Los Palacios, donde en los últimos años se han instalado numerosas empresas por ser un lugar estratégico en el sur de la provincia de Sevilla. El alcalde ha recordado que los primeros contactos con la empresa fueron en mayo del año pasado. “Sin embargo, hemos sido cautelosos y discretos para no poner en peligro un proyecto de tanta envergadura. Al igual que hicimos con Iturri, que tenían varias opciones y eligieron Utrera para su centro logístico gracias a nuestra disposición y buen hacer”. Es algo que llevan mucho tiempo trabajando y que va dando sus frutos. De un sector muy importante en la actualidad como es el de los vehículos eléctricos, una industria limpia y verde por la que Utrera apuesta al igual que en Europa”. Por último, con implicación y colaboración seguirán poniendo las bases para poner Utrera en el mapa y que nuestra ciudad sea una referencia en toda la provincia”.