Va de presupuestos

Pedro Sánchez necesita que se aprueben los Presupuestos para poder ir tranquilo el resto de la legislatura y Pablo Iglesias, que no quiere dejar de ser vicepresidente del Gobierno, tragará lo que tenga que tragar, al tiempo, para que se aprueben al fin. España los necesita, además, y al final saldrán adelante porque Partido Popular y Ciudadanos no se pueden permitir ahora mismo, con la crisis que tenemos, ser un estorbo para que esto pase. Sánchez e Iglesias se entienden mejor de lo que aparentan y ya hemos visto cómo el presidente le ha dado todo su apoyo en lo de su problema con la imputación por parte de la Fiscalía para que no tenga que sufrir el desgaste político de tener que acudir al Congreso a explicar lo de la presunta Caja B de Podemos.

A Sánchez lo único que le preocupa de verdad en estos momentos es que se aprueben los Presupuestos y la mejor manera de lograrlo es meter presión a Pablo Casado, el líder del PP. Iglesias amenazará con que es inviable el apoyo de su partido si está por medio Ciudadanos, pero es solo puro teatro. Alguien que ha mentido tanto para estar donde está, en el Gobierno, con un poder que ni soñaba, no va a andar ahora con esas chiquilladas de estar en la misma onda que la derecha. Por tanto habrá Presupuestos, que es lo que interesa en estos momentos, y no parece que se vaya a romper el Gobierno. El que se puede romper es Casado porque lo van a someter a una presión terrible por parte de los medios y poderes fácticos que quieren acabar como sea con el Gobierno de coalición. Casado sabe que si se sacaran adelante los Presupuestos y, controlada la nueva oleada de contagios, se reactivara la economía, tendría difícil ganarle unas elecciones a Sánchez, que ha aprendido en estos meses tan duros y que, sin duda, saldrá reforzado del desastre.

Por otra parte hay quienes ven una buena oportunidad de que Sánchez saque a Unidas Podemos del Gobierno, la de la aprobación de los Presupuestos, pero no lo hará porque gracias a Iglesias, que es el centro de atención cada día, él se puede dedicar a sus cosas e incluso se ha ido de vacaciones con el país como está. Se habrán dado cuenta de que Iglesias es noticia cada día por algo y siempre llena páginas de periódicos y abre los informativos más seguidos. Mientras eso pasa, Sánchez se relaja y se dedica a lucir el palmito por Europa para traer camiones de billetes a casa, que todo es poco para sacarnos de este lío. Si fuesen capaces de pensar en los ciudadanos por una vez, se dejarían de tonterías y sacarían adelante los Presupuestos. Sí, la izquierda y la derecha, sin complejos, pensando en el país de una puñetera vez.