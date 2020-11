Vacuna a la vista. Qué esperar para hoy

Cuando ayer titulé mi artículo "Continúa la fiesta alcista" no imaginaba la euforia que se desató en los mercados en una jornada que podríamos mencionar como histórica. Cierto es que se notaba optimismo en el mercado y que los principales índices y muchos valores estaban cerca de resistencias, pero el anuncio de la vacuna de Pfizer hizo que en pocos minutos se dispararan al alza de forma meteórica las bolsas. En el caso del Ibex, no subía tanto desde mayo del 2010 que en una jornada subió el 14,4%. Cierto es que cuando los mercados dicen de subir.... Una vez más se vuelve a observar el llamado efecto FOMO, que no es otro que cuando se producen subidas todo el mundo quiere apuntarse como sea. Pero para poder coger estas subidas hay que estar dentro del mercado, hemos pasado unos meses sosos en lateralidad pero la sesión de ayer compensó.

El Ibex subió en minutos cerca del 10% para finalmente cerrar la sesión con un ascenso del 8,57% hasta los 7.459,40 puntos. El mínimo de la sesión fue 6.945,80 puntos y el máximo en 7.535,30 puntos (586,5 puntos de distancia en una sola sesión) y el volumen de negociación multiplicado por tres.

Los valores que mejor lo hicieron fueron los que habían estado más castigados por la crisis del covid, el sector del turismo y la banca, aunque sólo estuvieron en negativo los valores que más han subido durante la pandemia. Los de mejor comportamiento fueron Meliá que subió un 37,08%, IAG subió un 26,07%, Bankinter se anotó un 19,90%, Inmobiliaria Colonial un sumó 19,60% y Banco Santander un 19,22%. En el lado de los perdedores de la sesión Pharmamar que bajó un 8,18%, Cellnex restó un 6,23%, Solaria un 6,15%, Viscofan un 1,81% y Siemens Gamesa bajó un 1,48%.

Técnicamente el Ibex ha ido a buscar los 7.430 puntos donde se encuentra una resistencia importante, por encima de este nivel encontramos el nivel de los 8.000 puntos.

En los principales índices europeos sucedió algo semejante a lo ocurrido con el Ibex, aunque éste es el que más subió.

En el lado americano el Dow Jones subió un 2,95%, el S&P500 se anotó un 1,17% y el Nasdaq bajó un 1,53%. Lo índices americanos abrieron con un gran hueco al alza, pero bajaron un poco a lo largo de la sesión. Lo que si se vivió en la sesión americana al igual que en Europa ha sido una rotación en las carteras, los grandes valores tecnológicos han sido los grandes perdedores de la sesión y el dinero ha ido a los valores que han estado más castigados estos meses. Simplemente podemos decir que el dinero se ha movido a otros sectores aunque no hay que olvidar que el volumen, también en las bolsas americanas, ha sido muy alto.

En los mercados asiáticos el Nikkei abrió con un gran hueco al alza, pero ha ido perdiendo fuerza y sube un 0,26% hasta los 24.905,59 puntos y el Hang Seng de Hong Kong algo parecido, sube un 0,90% hasta los 26.240 puntos.

Los metales preciosos que han actuado como valor refugio bajaron y el petróleo subió animado también por la vacuna y el posible aumento de la demanda. El oro cotiza a 1.882,60 dólares la onza y la plata a 24,317 dólares. El barril de WTI cotiza en 40,28 dólares y el Brent a 42,53 dólares.

Hoy estaremos pendientes de el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro, en Estados Unidos de la previsión energética a corto plazo de la EIA y de la encuesta JOLTs de ofertas de empleo.

Los futuros europeos vienen hoy mixtos, el Ibex baja un 021%, el DAX sube un 0,23%, el Eurostoxx baja un 1,35% el FTSE100 sbaja un 0,22%, el CAC 40 resta un 0,26% y el Italia 40 baja un 0,14% en este momento.

El índice del miedo VIX ha bajado fuertemente y cotiza en 24,90 puntos.

Valor a seguir Telefónica con niveles de precios 3,729 / 3,985 stop de protección en 2,794€

