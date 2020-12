Vacunas de vértigo y bulla

Bulla en el sentido de prisas excesivas y vértigo es el efecto que generan entre miles de ciudadanos esas prisas porque en este caso la paciencia no ha sido la madre de la ciencia. Antes de que las entidades científicas oficiales den su visto bueno ya llevan días o semanas por ahí vacunando a la gente: los chinos y los rusos a la cabeza pero luego han llegado los ingleses y los estadounidenses más algunos países iberoamericanos.

Da mala espina todo esto y huele regular porque parece como si las instituciones oficiales que deben dar el visto bueno definitivo fueran entidades de paja y su labor constituya un mero trámite, suena todo esto a que como las multinacionales de turno han dicho que algo es bueno y quieren dinero y los políticos están en la puerta de la tienda para recoger los productos que ya han adquirido, ahí que están esperando a que terminen de hacer los churros (calentitos es el nombre más sevillano) para llevarse el pedido, quedar bien con el pueblo y empezar a pincharlo a toda castaña antes de que se le vean aún más las miserias al supuestamente sistema sanitario del estado del bienestar del mundo libre y desarrollado. Cuando no se sabía aún si las vacunas serían oficialmente aprobadas, muchos gobiernos, incluido el alemán, habían pedido por adelantado decenas de millones de dosis de vacunas. Y AstraZeneca firmó hace tiempo un acuerdo vinculante con el Instituto del Suero de la India para producir, al menos, 300 millones de dosis.

No me gusta nada todo esto, supongo que tendré que pincharme pero no me agrada ni un pelo esta dinámica porque no me fío de la codicia ni de la política que tiene como fin en sí mismo al voto. Y mucho más cuando algunas de estas vacunas no son como las de siempre, una “imitación” del virus que se mete en el cuerpo, una especie de virus desactivado, para que nuestras defensas lo vayan conociendo y cuando llegue el de verdad se lo carguen. Ahora estamos utilizando los ARN y eso son palabras mayorees. Tampoco me gusta esta competición de supermercado y publicidad con la que se presentan las vacunas: mi detergente lava más blanco que el suyo, pues el mío, además de lavar más blanco, contiene suavizante, pues el mío, además de lavar más blando y contener suavizante, lleva un producto que dota a la ropa de un olor a fragancias del bosque.

Por supuesto, el rollo de los chips de Bill Gates no me lo creo aunque todo llegará como está ya implantándose en China la Inteligencia Artificial por todas partes para vigilar a la población pero no creo que sea necesario aquí, el régimen capitalista supongo que sabe desde hace tiempo que la gente hoy está controlada justamente con el mecanismo contrario: con el de hacer que se crea que no está controlada y que es libre. Cualquiera mete sus datos en muchos lugares de la Red, los cookies que todos aceptamos sin rechistar son un ejemplo y las tarjetas con chips otro, no hace falta tanta sofisticación para tener sujeto al sujeto porque él solo se sujeta y ahora más que no hay tiempo para pensar en clave crítica, sólo para aprender a manejar herramientas digitales y saber inglés, casi todo lo demás sobra porque la tecnología está en continua renovación y ebullición y el que se vaya a Sevilla pierde su silla de inmediato. Es la vida, pero se trata de una situación grave porque nos está impidiendo atender la parte espiritual que todos llevamos dentro. Con todo, el control absoluto de la gente llegará tarde o temprano, es obligación de todo poder llevarlo a cabo.

Ya están aquí las vacunas, si bien en otros países hasta 2022 no se las espera y mientras no lleguen a todos, todos estaremos en peligro. En realidad, estas vacunas de la bulla y el vértigo en el fondo nos están convirtiendo a todos en voluntarios para seguir sabiendo qué efectos producen, tanto positivos como negativos, porque las fases -sobre todo la fase 3, la prueba en humanos- se han acelerado y nos las vamos a poner cuando aún están apareciendo efectos sospechosos. Desde luego hay que confiar en la ciencia y yo soy un firme defensor de ella como factor esencial y diferenciador de mi especie. Por eso mismo me parece que en esta ocasión se está pretendiendo conquistar Zamora en una hora.

Esta competencia por ser el mejor y vender para que otros logren votos, nos convierte, creo yo, en voluntarios tal vez a la fuerza porque al existir varias vacunas será el mercado quien regule la que mejor resulte para la salud humana y eso se hace a base de vacunar masivamente al personal, es decir, esto, en cierta forma, es aún un experimento a la manera del producto que se coloca en el mercado sólo que no se trata de un detergente ni de un cepillo bucal.