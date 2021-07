Vacunas para los ‘millennials’

Ahora que la mitad de la población está ya completamente vacunada, se abre el turno para los chicos que nacieron después de la Expo 92, es decir, para los últimos millennials, los más avezados en tecnología punta como el pan suyo de cada día, eternamente interconectados, los más comprometidos, según aseguran quienes lo conocen de veras, con los valores éticos de esta humanidad siempre renovada. Es, por tanto, una oportunidad dorada para que estos chicos que llegan más lejos que nadie desde sus múltiples pantallas hagan la campaña definitiva, desde su propia experiencia, a favor de las vacunas que están salvando millones de vidas frente a todos esos zumbados seguidores de Miguel Bosé.

Esta gente que empieza a ponerse la vacuna ahora nació cuando España había terminado de sellar con siete llaves los estragos del franquismo, pero eso no le ha impedido enfrentarse a retos igualmente difíciles frente a los cuentos de sus respectivos abuelos cebolletas. No han pasado hambre, pero son amenazados constantemente por la obesidad; pudieron ir a la escuela, pero su carácter de generación más formada de la historia no los ha librado de la precariedad laboral; han tenido una educación más fina, pero han tenido que ser ellos mismos los que soliciten la necesidad de límites. Desde lejos, es decir, desde esa lejanía de haber nacido antes, o mucho antes, la vida de estos millennials puede parecer muy fácil, pero hay que meterse en sus pellejos para adivinar el reto de sobrevivir a la generación probablemente más diversa de la historia de este país, desde dentro.

Frente a la bronca diaria que se llevan los millennials por su presunta irresponsabilidad frente a la pandemia, solo porque sus fiestas son más públicas o visibles que las del resto, ha llegado el momento de que sean ellos los que se reivindiquen como sujetos activos y pasivos de este momento histórico al que sobrevivimos pese a tantos muertos: muchos de ellos han participado más activamente que nadie en el proceso récord del hallazgo de una solución y ahora serán todos ellos los que demuestren en carne propia las consecuencias de esa misma solución.