Vamos a ganar el Mundial sin enseñar las tetas

La Roja es más roja que nunca con esta selección femenina que nos lleva por primera vez a la final, con la ilusión de otro Mundial. Y en esta ilusión veraniega de que sean ellas las que vuelvan a cortar el bacalao del fútbol internacional podríamos acordarnos de cuando las suecas, a quienes hemos vencido, aterrizaron en nuestro país para que germinase la revolución del despelote. Fue la época en que nuestro cine se catapultó sobre la sorpresa de su propio negocio. Solo me queda por concluir que el hecho de que nuestras féminas ganen un Mundial –y estamos a un tris de conseguirlo- sí es revolucionario para nuestro país, para nosotros y nosotras... Lo otro ya lo hizo Sabrina el año aquel de la pera.

Ojalá podamos ganar este Mundial sin enseñar las tetas para demostrar internacionalmente en qué consisten las revoluciones, en hacer las cosas de otra manera, en conseguir que nosotras y nosotros –como les gusta desdoblar a quienes lo hacen sin sentido, así en plan de- podamos aspirar por igual a triunfar en un campeonato de fútbol al máximo nivel sin poner en solfa que lo hayamos ganado del todo o parcialmente en función de quiénes lo jueguen, como ya se oye en los foros más casposos... Ojalá podamos ganar este Mundial para demostrar que lo revolucionario consiste en retorcerle el brazo derecho a la inercia de que las cosas sigan siendo como siempre -ellos levantando la copa y ellas animando- o como el pop más reaccionario de todos insiste en vendernos la estampa del éxito en cada vídeoclip: ellos mandando desde el timón que no han aprendido a conducir y ellas deslizándose como voluptuosas serpientes condenadas al capricho sexual de quienes pueden ostentar el mando, tan analfabetamente.

En este Mundial femenino no nos estamos jugando solamente una copa, sino un cambio de paradigma en la cosmovisión de todas estas imprescindibles luchas del feminismo que nos competen a todos. Que nuestras chicas –como nuestros chicos- ganen el Mundial va a ser una oportunidad de señalar el camino de las verdaderas hazañas revolucionarias, el que le abre nuevos horizontes a esa mitad de la humanidad que tiene derecho histórico a conseguir la igualdad real –no la ficticia y televisiva-, hasta en las más inéditas frivolidades que han de terminar igualando cachés. La esperanza es que este Mundial sirva para eso. Y si no lo ganamos, siempre podremos reintentarlo desde el orgullo de que las verdaderas revolucionarias han llegado a la final sin necesidad de quitarse la camiseta, más roja que nunca. Siempre pensé que aquel estribillo –“Sin ti no soy nada”- no encerraba ninguna revolución. Pero vivimos de apariencias, mientras nos machacan con el hipócrita mantra de que lo importante siempre anida en el interior.