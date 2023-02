¡Vamos a ganar más al mes! Ah, no, no, es todo mentira

Según dice Ignacio Ruiz-Jarabo, el que fue director de la Agencia Tributaria española, el cambio en el sistema de retenciones (lo que conocemos como IRPF, es decir, el hachazo que nos dan cada mes en la nómina en forma de impuestos) este cambio tan repentino, está construido como arma electoral a favor del actual Gobierno de España. Vayamos por partes...

A partir de este mes, usted y yo mismo vamos a percibir una cantidad mayor en la nómina. Es como si de pronto, por arte de birli birloque, nos hubieran subido el sueldo. Qué bonito ¿verdad? Si usted gana en torno a 20.000 euros anuales, cada mes, recibirá en su cuenta bancaria cerca de 60 euros más. Maravilloso. ¿Han bajado los impuestos y nuestro Gobierno ha decidido repartir esa cantidad astronómica y récord absoluto que ha recaudado gracias a la subida desorbitada de precios (es decir, a costa de nuestra ruina particular? No, no se dejen engañar. Porque si a usted le devolvía hacienda una cantidad determinada, el año que viene, esa cantidad se reducirá alrededor de 650 euros. Por tanto, lo que hace el Gobierno es hacernos pensar que nos han mejorado las condiciones de vida cuando, en realidad, no es así. Lo único que hacen es dejar que tengamos a poquitos una cantidad que antes nos devolvían al año siguiente. Esto se llama jugar al escondite con el contribuyente.

Yo no sé a ustedes, pero a mí me viene muy bien esa cantidad que me devuelven cada año y, sin embargo, un puñadito de euros al mes me da poco juego.

Eso por una parte. Pero otra forma de ver las cosas es la que afectan a los que ya pagaban al hacer la declaración de la renta. Estos, el año que viene, van a pagar más. Cobrarán más cada mes y pagarán más tarde. Lo mejor es meter ese descuento en un cerdito de barro porque un hachazo descomunal no le va bien a nadie.

Me parece vergonzoso jugar con estas cosas puesto que es jugar con una forma de vida por persona. Y me parece obsceno que lo vendan como el gran favor siendo, en realidad, una forma de captar votos a cambio de migajas que no resuelven la vida a nadie.

¿Quién da más? ¿Algún trilero más en la sala?