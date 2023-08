Varios municipios de la margen del río, se buscan la vida para tener una sanidad decente

Hace unos días tenían una reunió varios municipios que tenían problemas con centros de salud y sobre todo el tema de las guardias, Cada municipio puso sobre la mesa el problema y la localidad de Coria del Río es el primero que aborda el tema con una solución que gusta a ciudadanos y la clase política. Es una pena que no sea la propia Delegación de Salud de la propia Junta de Andalucía quien no tome cartas en el asunto y hacer que los ciudadanos de esa zona de la provincia cuenten con algo tan necesario como la salud. El Gobierno de Coria del Río ha aprobado en Pleno la cesión gratuita de un solar municipal para que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía instale los módulos provisionales comprometidos hasta la apertura del nuevo centro de Salud, estableciéndose un plazo máximo de cuatro años. El gobierno municipal recuerda que el antiguo centro de Salud Virgen de la Estrella se cerró por el mal estado del edificio, y se instalaron unas caracolas para poder prestar atención médica hasta la inauguración del nuevo centro de Salud, Virgen de la Estrella II. La Junta de Andalucía se comprometió a que, cuando se abriera ese nuevo centro de salud, quitaría las caracolas y arreglaría el antiguo, para poder dar respuesta a las necesidades de la población con dos centros médicos. Sin embargo, el tiempo ha pasado, la rehabilitación no se llevó a cabo, y el antiguo centro se encuentra en un estado de ruina económica, es decir, que el coste de las obras para el arreglo supera el valor del inmueble. Como les decía anteriormente el abandono por parte de la propia Junta es total. Esa es la sanidad que ofrece el Señor Moreno Bonilla y que tanto presumió en la campaña electoral. Este edificio pertenece al Ministerio de Inclusión y hasta su cierre también albergaba una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el pasado mes de febrero, el alcalde de Coria, Modesto González, solicitó al Ministerio la adscripción del inmueble, para acometer su arreglo e instalar en él dependencias municipales de Bienestar Social, sin que hasta el momento haya habido respuesta. el gobierno municipal consiguió el compromiso de la Consejería de Salud de instalar unos módulos provisionales (caracolas) más modernos, mientras se gestiona la construcción de un nuevo centro de salud, pero para ello pedía que el Consistorio adecentara un terreno y lo cediera a la Junta. Para hacer posible que los corianos tengan un mejor servicio sanitario, y hasta que se construya un centro nuevo, el Ayuntamiento va a encargarse de habilitar un solar y cederlo de forma gratuita a la Consejería de Salud, para que instale esos nuevos módulos provisionales. Se trata de un solar de propiedad municipal, del que se cedería una superficie de 1.500 metros cuadrados, y situado frente a la calle alcalde José Sánchez Vidal. La moción para dicha cesión ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos políticos. El gobierno municipal celebra este apoyo y espera que esos grupos cuyos partidos que gobiernan a nivel autonómico y estatal también ayuden para que los ciudadanos de Coria puedan contar tanto con el edificio que pertenece al gobierno de España como con el nuevo centro de Salud que es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Yo no lo tendría tan claro en vista de como están las cosas en los partidos de la derecha.