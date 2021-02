Vaya con Vigil de Quiñones

Empezamos a tener otro hospital en Sevilla. Digo empezamos porque leo que tiene mucho potencial y ahora está como de emergencia para el Covid. Menos mal que CCOO y UGT se han alegrado pero como algo tienen que decir para continuar con las señas de identidad que hacen necesaria sus existencias preguntan por el tema de la privatización de la limpieza. A mí tampoco me gusta que privaticen nada de nada y apuesto en este sentido por la necesidad del contrapeso sindical, lo que me jode son las protestas en las que se ve con claridad que se llevan a cabo sólo porque el hospital lo ha recuperado un gobierno de derechas. Por favor, lo importante es que las cosas se hagan y punto.

Ayer, leyendo la noticia del hospital rescatado me pregunté quién sería el tal Vigil de Quiñones y fui al Oráculo Internet a consultarlo porque no tenía ni la más pajolera idea como suele pasar a menudo con los nombres de edificios y calles. Yo nací en la calle Mendoza Ríos, en el barrio de San Vicente, y hasta hace unos años no me interesé por quién era el tal Mendoza Ríos pero ahora estamos con Vigil de Quiñones y vaya figura el hombre, hay montones de señoras y señores con vidas de película que Hollywood ya hubiera explotado y nosotros los tenemos ahí en la despensa, en el desván durmiendo el sueño de los justos. Doy gracias a quien se le ocurrió el nombre porque el mozo se lo merece de sobra.

Vamos al grano un poquito nada más porque quien quiera sólo tiene que hacer lo mismo que yo, ir al Oráculo, siempre recomiendo que se consulte más de una fuente. La más a mano es la Wikipedia, ¿verdad? Pues ahí leo: “Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro (1 de enero de 1862-7 de febrero de 1934) fue un médico y militar, uno de los "Últimos de Filipinas" nacido en Marbella (España)”. A partir de ahí, profundizo algo en su vida y llego a la conclusión de que este hombre no tuvo tiempo ni para una caña con caracoles.

Enumero la cantidad de sitios en los que vivió, malvivió, curó enfermos, pegó tiros, superó el beriberi y hasta se curó a sí mismo cuando lo hirieron combatiendo como médico militar porque le echaba una mano de vez en cuando a los soldados a ver si no nos quitaban también Filipinas que nos estábamos quedando como el gallo de Morón. Nació en Marbella en una familia de tradición militar. Por este orden: se traslada a Granada (estudios superiores); ejerce la medicina en Talará y Chite, provincia de Granada; en 1897 decide alistarse como Teniente Médico Provisional del Cuerpo de Sanidad Militar y lo mandan a Filipinas. Se va en diciembre, un mes después -enero de 1898- llega a aquellas tierras y empieza a ejercer en un hospital militar. En ese mismo diciembre de 1897 el gobierno de España se cree que porque haya firmado la paz de Biak-na-Bató con los levantados en armas se puede relajar y se trae a la madre patria a 400 soldados a los que sustituye por 50 y ahí que va el señor Vigil. El lío rebelde empieza otra vez, los 50 se refugian en una iglesia para resistir y ahí que está el señor Vigil haciendo de todo, hasta dicen que atendía a heridos del bando enemigo. La Wikipedia aquí parece algo patriotera cuando lanza pasajes como éste: “El día 20 de abril de 1898, empuñando una pistola impide un ataque enemigo que pretendía prender fuego a la iglesia. Tras once meses y 6 días de sitio, y tras cerciorarse de que España se había rendido en Filipinas, el 2 de junio capitulan con todos los honores, saliendo del puesto armados y con la bandera, atravesada y desgarrada por balas y metralla”.

No pasa nada, me dejo llevar por este pasaje nacionalista que bien que lo necesitamos ahora que nos queremos tan poco, vamos los últimos de Occidente en varias facetas y además llevo tragando toda mi vida propaganda yanqui y judía en cientos de películas y series y lo que me queda si tengo la suerte de seguir con vida, ahora por ejemplo rezo todos los días a San Joe Biden.

Bueno, Vigil regresa a España incluso con la ayuda del enemigo. Llega a Barcelona el 1 de septiembre de 1898. Poco después es destinado al 2º Batallón del Regimiento de Infantería Soria n.º 9, con guarnición en Sevilla. Lo condecoran. El 18 de julio de 1901 es promovido al empleo de Médico Segundo y destinado tres días después al Servicio de Guardia del Hospital Militar de Sevilla. Más tarde lo destinan a Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Vich, Barcelona. En 1909, Melilla. Participa en acciones militares en Marruecos (Atalayón, Atlaten, Segangan...). Tras esta actividad regresa a España. Más condecoraciones. Tiene tiempo para casarse con doña Purificación Alonso y Ruiz y tener seis hijos pero antes, nada más casarse, lo destinan a Jerez y posteriormente al Regimiento de Cazadores de Alfonso XII n.º 21, en Sevilla. Embarca otra vez para África, llega a Larache, más batallas. Regresa a Sevilla. Sobre 1918 se va otra vez a Melilla a ejercer en otro hospital. En 1923 pasa a la reserva y se instala en San Fernando. Allí le llega la retirada definitiva. Fallece en Cádiz y aún después de muerto es desenterrado y se lo llevan a Madrid donde es recibido con todos los honores y trasladados sus restos al cementerio de La Almudena, Panteón de los Héroes de las Campañas de Cuba y Filipinas.

Es para una película, ¿verdad? Impresionante la vida de personalidades así, admirables. Mi madre hubiera exclamado: “¡Qué cabildeo tuvo ese hombre!”. Ahora puede que le quitaran el nombre al hospital acusando al señor Vigil de colonizador asesino y lo sustituyeran por el de Hospital Juego de Tronos (y Tronas).