¡Vaya España que está dejando Pedro Sánchez!

Que EH Bildu presente candidatos con las manos manchadas de sangre en sus listas electorales es una indecencia. Y por mucho que se afane Otegi por presentar todo lo que está pasando como una campaña desde las cloacas del Estado, no va a colar que su decisión sea una cosa maravillosa, legal y democrática. Es indecente y dolorosa para todo aquel con un mínimo de sensibilidad y respeto por la vida humana. Otegi y los suyos presentan a esa gentuza porque es lo que quieren presentar. Eso es todo.

No hace falta decir que Pedro Sánchez debe separarse de esta gentuza para dejar de serlo él mismo. Resulta bochornoso que el Gobierno de España pacte con un partido lleno de terroristas. Bochornoso. Este presidente del Gobierno es el mismo que pacta con EH Bildu al mismo tiempo que pide ejemplaridad en todos aquellos que se presentan en unas elecciones. Pero no es el único que debería dedicarse a sus cositas y no a la política. Hoy han detenido a una edil de Parla y el partido en el que milita es Vox. Está acusada de tráfico de drogas, tenencia de armas y no sé qué más cosas. Más bochorno. La política española es un asco. No olviden que Aznar pidió en su momento a los etarras que dejasen de matar para que pudieran utilizar las vías democráticas para lograr sus objetivos.

Sea como sea, que los terroristas puedan presentarse como candidatos en unas elecciones democráticas es el resultado de la normalización y el blanqueo de lo que pasó en España durante décadas, es la normalización del tiro en la nuca que ya pasó hace tiempo y que ya no es el problema. Si al padre de todos los que defienden eso de que ETA ya no existe y que hay que olvidarse del asunto, le hubieran pegado un tiro en la nuca o le hubieran colocado una bomba en los bajos del coche, pensarían de otro modo. Eso se lo garantizo.

Hay que recordar algo esencial: los mismos que se presentan en las listas de EH Bildu son los que pasean por las calles de sus pueblos, por las calles en las que asesinaron a sus vecinos, mirando a los ojos a las esposas, a los huérfanos de los asesinados. Es decir, tampoco hay que dejarse llevar por el ardor del asunto de las listas porque, cada día, pasan cosas nauseabundas e injustificables en el País Vasco. Esto de las listas es una más.

Que se presenten a las elecciones es malo aunque es peor que convivan con las víctimas. Todo es un asco y Pedro Sánchez es el culpable más notable. Aunque se libran poco, la verdad.