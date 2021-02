¡Vendan también el metro y demás!

Y si Sevilla está en venta, ¿por qué no le han vendido ya a una multinacional solvente y seria que construya el metro entero y los tranvías del área metropolitana y el tren desde la estación que aún se llama Santa Justa hasta el aeropuerto que aún se llama San Pablo? ¿Cuándo se subió San Pablo a un avión y Santa Justa en un tren? Tenemos a Luis Cernuda y a Antonio Machado esperando, incluso a Bécquer y Vicente Aleixandre y en 2010 Sevilla celebró los cien años de historia de la aviación, ¿habrá nombres para un aeropuerto antes que el de un santo de hace más de dos mil años? ¿Que no me gustan los santos? Quién ha dicho eso, lo que no me gusta es el monopolio excesivo de una religión en un país laico ni que se empleen los santos para asuntos que no les incumben, pues anda que no hablo yo de santos en estas santas páginas de don Marcelo Spínola y tal vez mañana les hable otra vez; pues anda que no soy respetuoso con la santidad y con la Semana Santa.

Lo que me interesa ahora es que si estamos en un país capitalista y en un mundo asimismo capitalista y el gobierno madrileño no nos quiere ayudar mucho con lo del metro y vivimos en una tierra de segundo orden que lleva pensando en subvenciones desde que empezó la democracia y antes, si no tenemos dinero para túneles, metros, tranvías, etc., para eso están las grandes empresas extranjeras, negocios son negocios, se nota que no sé de negocios, ¿verdad? Bueno, depende, porque a Sancho Panza le dieron la ínsula Barataria y la gestionaba de manera excelente. Voy a hacer el cuento de la lechera. ¿No están pensando en Sevilla como una potencia turística de primer orden y por eso unos venden y otros compran esperando que pase esta tormenta? Pues ese turismo tendrá que ser de alto standing en un buen porcentaje, a ser posible y, de cualquier manera, sea como sea, le gustará desplazarse por la ciudad, área metropolitana y otras zonas históricas de la provincia. Hacen falta empresas de alquiler de coches y medios de transporte cómodos y asequibles para la gran mayoría de sevillanos y turistas.

Me comunican de vez en cuando que la línea 1 del metro es rentable pero que la 3 y las otras pueden serlo más aún. Si aun así llevamos más de diez años en los que no se ha iniciado ni un milímetro más de metro más allá de la línea 1 habrá que buscarse las castañas en lo privado: oiga, aquí tiene usted estos terrenos para el metro, los tranvías y los cercanías, usted los construye, usted los explota, le quito estos impuestos y estos otros, estos no que algo tengo que ingresar y en la explotación yo me llevo un pequeño porcentaje que no le moleste en exceso a usted. Pero, por favor, vía libre, hágame las infraestructuras que Sevilla tiene que ser una gran ciudad donde la universidad, la industria, la tecnología, la nanociencia y el puerto vayan de la mano, junto al turismo.

Ahora este plumilla que les habla se pregunta otra cosa en su intento de meterse a negociante: ¿cuántos obstáculos de índole burocrática y política supone llevar a cabo lo que digo? Porque la oposición de la izquierda contra el capital privado ya me la sé, la izquierda ni come ni deja comer, la pobre sólo tiene alternativas en los papeles lindos y sufridos. Y, en casos extremos, su alternativa es hacer ricos a los fabricantes de contenedores. Pero, ¿y el papeleo?, ¿y el no doy permiso a estos para que hagan lo que quieren hacer porque se van a llevar los votos?

En mayo de este año tiene que estar lista la redacción del tramo sur del metro, dos años y 4,5 millones por elaborarla, a mí me parece una barbaridad pero como no soy un hombre de negocios... Bueno, pues a partir de ahí, multinacionales hay en el mundo, a ver quien cobra más baratito y se arriesga más, que el tramo 3 y todos los tranvías que deben conectar la gran Sevilla dejan su dinerito y casi todo es para los capitalistas. Mientras, convendría que se fueran construyendo los puentes o los túneles de la SE-40 y hasta el teleférico que una Tomares con Sevilla que no fue mala idea y es barato, eso lo hay hasta en Bilbao donde tienen de todo, para eso gozan de PNV y Bildu. Nosotros podemos consultar al magnate Carlos Slim, nos puede enchufar Felipe González. Slim levanta de todo, desde telecomunicaciones hasta acueductos de agua en zonas del desierto, pasando por grandes almacenes y bancos.

Va a ser que no, ¿verdad? Me estoy pareciendo a los canónigos sevillanos esos de la catedral que en 1401 asumieron la frase de uno de ellos: "Fagamos una iglesia tal e tan grande que los que la vieren nos tomen por locos". Pero, ojo, que sólo aspirando a lo imposible se logra lo importante y lo urgente. Los canónigos lo lograron, volaron alto, ya tengo nombre para el aeropuerto: Aeropuerto Los Canónigos de Sevilla.