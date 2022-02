Vender tu propio perro

No sé si saben que el actor Sylvester Stallone vendió a su perro, Butkus, por necesidad económica, cuando era pobre. Muy mal le tendrían que ir las cosas en la vida para desprenderse del can, con lo que se llega a querer a un animal al que generalmente lo solemos adquirir de cachorro. El actor vendió a Butkus por 49 euros, porque no podía alimentarlo, y a los pocos días vendió el guión de Roky, por el que le dieron 35.000 dólares, y lo primero que hizo fue buscar a quien compró el perro para ofrecerle el dinero que le pidiera, que fueron 15.000 dólares. También era una pieza el tío. Seguramente nunca había criado un perro, porque de haberlo hecho, seguro que no le hubiese pedido esa fortuna a Sylvester por recuperar a su amigo del alma, cuya ausencia lo machacó durante unos días. Tengo que confesar que hace dos años y medio tuve un grave accidente que me mandó a vivir en una cama y en silla de ruedas durante varios meses. Tenía ya a Pastora y Rufi, mis dos perras, y tres o cuatro gatos, y me costó trabajo alimentarlos. Alguien me aconsejó que los regalara a familias que le dieran una nueva vida y tuve que tomar una de las decisiones más duras de mi vida: dejarlos en casa a todos y compartir con ellos lo que tenía, que no era mucho. Era regalarlos y morirme de pena, o no darlos y tirar hacia adelante con todas las consecuencias. No me da vergüenza confesar también que alguna vez tuve que reducir mi comida para poder comprarles pienso o medicinas, porque ellos no entienden de dinero, si lo tienes o no lo tienes, o cuáles son tus problemas. Quieren comer y cuando enferman necesitan un veterinario. Pastora comió algo en el campo y se quedó sin flora intestinal. El mismo veterinario me dijo que me lo pensara, porque estaba muy grave y el tratamiento era caro. En la misma clínica, en Coria del Río, con Pastora tendida en una camilla con los ojos ya camino del cielo, le pregunté: “Pastora, ¿quieres morirte o seguir viviendo? Abrió los ojos como pidiéndome ayuda, saqué el dinero que me quedaba en la cuenta, en el cajero de Coria, y Pastora tiene ya 3 años. Entonces tenía solo tres o cuatro meses. Por eso no entiendo a los que son capaces de abandonar a sus perros en una carretera, algo que ocurre en nuestro país con una vergonzosa frecuencia. Estén atentos porque el Gobierno va a legislar sobre el trato a las mascotas y ante las exigencias, lógicas en un país moderno, este verano se duplicarán los abandonos.