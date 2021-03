Ventajas económicas para los jubilados de Utrera

Se trata de una deducción contemplada en las ordenanzas municipales y está dirigida a pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo. Esta bonificación se puede solicitar en el Ayuntamiento de Utrera en cualquier momento. El cobro de la tasa es semestral, por lo que hay que tener en cuenta el momento del año en el que se solicita. Las solicitudes que se realicen entre el 1 de enero y el 30 de junio se aplicará la deducción a la cuota del segundo semestre del año y las solicitudes realizadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre se aplicará la reducción al año siguiente completo. Además, esta reducción de la tasa de basura debe renovarse anualmente. El objetivo de este equipo de gobierno es reforzar la información en los distintos Centros Sociales y Centros de Mayores de la ciudad para que puedan beneficiarse de esta medida todos los pensionistas utreranos con ingresos inferiores al salario mínimo. “Esta reducción de la tasa está diseñada para que Utrera tenga unos impuestos y tasas más justos y equitativos” ha explicado María del Carmen Suárez, delegada de Hacienda. Los requisitos para solicitar la reducción son los siguientes Ser pensionista y residir en una vivienda de carácter familiar (propietario o arrendatario) Todas las personas que vivan en la vivienda o estén empadronadas en ella no pueden tener otras viviendas en propiedad. Los ingresos totales de todas las personas que vivan o estén empadronadas en la misma viviendo no pueden superar el importe del salario mínimo interprofesional. La solicitud se puede realizar por la sede electrónica o de manera personal a través del SAC y debe acompañarse de la siguiente documentación: Modelo de solicitud de reducción de la tasa de recogida de basuras para pensionistas. Contrato de arrendamiento (público o privado), en el caso de que el solicitante sea inquilino de la vivienda, no propietario. Modelo de recogida de firmas, para autorización a consulta de datos a otras Administraciones (en el supuesto, de que exista personas empadronadas en el inmueble, distintas del interesado). DNI, pasaporte, tarjeta de residencia, o tarjeta de identidad nacional U.E. del solicitante y de los autorizantes en su caso. Para menores de edad, libro de familia o documento acreditativo de la tutela. Estos documentos deben ser originales, las fotocopias no son válidas. En estos tiempos de crisis por la pandemia, la labor que hacen los ayuntamientos a personas necesitadas es realmente extraordinaria, no paran de innovar, sacar proyectos para empresarios, autónomos, y personas mayores como es el caso de esta localidad. Esta es una de las buenas cosas que nos encanta transmitir en las páginas de este periódico que apuesta con fuerza por los pueblos de nuestra provincia.