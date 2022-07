Vente a Manhattan, Pepe

“Vente a Alemania, Pepe”, se titulaba aquella película de Alfredo Landa que aún se puede ver en Somos TV. No sé si hemos cambiado mucho porque el título quería decir que para ganarse la vida y por tanto algo de dignidad y tal vez prestigio había que irse de España. Ahora es “vente a Londres, Manolo”, “vente a Noruega, Felisa” o “vamos a Manhattan” a que nos den el aprobado los yanquis. Eso hizo Isabel Ayuso y eso ha hecho Irene Montero. Y encima ambas andan compitiendo a ver quién llevaba la agenda más cargada de entrevistas con gente gringa importante.

No creo que estén aprovechando el permiso que, por huevos, le hemos dado a Biden para que aumente el número de destructores en Rota y por consiguiente seamos objetivo de ataque más seguro aún de lo que ya lo éramos. Puede que queramos que nos agradezcan el gesto cuando allí no saben nada de eso y les importa tres leches. Algún diario de extrema derecha ha apuntado que la Montero va a la “cuna del capitalismo” en Falcon siendo comunista. ¿Qué cuna del capitalismo? ¿Desde cuándo Nueva York es la cuna del capitalismo? La cuna del capitalismo está en la Baja Edad Media y si quiere uno acercarse más a estos tiempos está en el siglo XVI y XVII con la creación por parte de Inglaterra y otras naciones de las grandes compañías, antecedentes de las corporaciones actuales. Es lo de menos, algunos con tal de servir al tío Sam son capaces de decir que en Nueva York se inventó la imprenta. Montero va a USA porque ella es hija de USA, no del comunismo, eso es ya una reliquia que nada en la nada.

Qué hace Irene Montero reforzando al feminismo en Nueva York. Vamos, es que si no va la ministra que lucha por la Igualdad de las mujeres, y no de todas sino de las que deben pensar como ella, si no va a USA a respaldar aquello el feminismo colapsa. Los viajes de Ayuso y de Montero son complementarios: una va a buscar inversiones, la otra a reforzar el feminismo para que le den la palmadita en la espalda. Montero enlaza así con Carrillo cuando anunció el fin del leninismo en el Partido Comunista de España estando también por USA. Menudo golpe fue aquello para su partido, creo que desde entonces el PCE ha ido agachando la cabeza hasta arrastrarla por el suelo mientras Carrillo fundaba un nuevo partido, lo integraba en el PSOE y él se iba con el grupo Prisa.

El caso es que hay que acudir a Manhattan o no eres nadie. Como las inversiones no vienen aquí, hay que ir allí por las inversiones, como el feminismo anda de capa caída la ministra se da un garbeo por la ciudad que nunca duerme para no quedarse dormida y seguir despierta con la bendición de la cuna del feminismo porque, en esta ocasión sí, la cuna del feminismo de finales del XX y de lo que va de siglo XXI está allí, si quieren comprobar su eficacia en adoctrinamientos varios no tienen más que analizar cierta programación de cadenas de pago como TCM que es de la Warner.

No sé cuándo regresará Montero pero si no lo ha hecho todavía que lo haga en barco y así la criticarán menos porque criticarla la vamos a criticar de todas maneras, ese es el papel que nos ha dado USA a los plumillas en el teatro del mundo, criticar a los políticos todo lo que queramos pero, ojo, como afirma un dicho periodístico estadounidense, no decir nunca que ha aparecido una mosca en una botella de Coca Cola. Y, atención, a tomar ejemplo, que quien no vaya a Manhattan no es nadie en esta vida. A lo mejor un día se produce el milagro y vienen aquí los de Manhattan para captar inversores españoles en la fabricación y comercialización de búcaros para el calor de los incendios de allí y para bajarle las pasiones con agua fresca a los asesinos de los colegios.