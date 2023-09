Verano en pleno otoño. Lo que llega en forma de infierno inesperado

Hagamos inventario. Una masa de aire que llega de latitudes subtropicales desconocida en España, desde, al menos, 1991; las altas presiones que provocan cielos despejados; el sol brillando a todo brillar y vientos muy flojos; y un fenómeno conocido como subsidencia (descensos de aire desde niveles altos abajo de la troposfera); nos llevan directos a un verano en pleno otoño, no a un veranillo, no, a un verano de tomo y lomo. Se prevé, por parte de la Aemet, que desde el 29 de septiembre al 4 de octubre, se batirán récords de días cálidos. Dicen que desde 1950 no se produce un episodio cálido tan tardío y tan intenso. Además, no se va a librar ninguna zona de España. En Andalucía se superarán los 34° y, concretamente en el valle del Guadalquivir se esperan 36°. Tal vez el próximo miércoles bajen las temperaturas aunque no parece que tengan garantías en la Aemet..

Alguien podría pensar que este es un episodio que se produjo en los años 50 y que no tiene nada que ver con el calentamiento global que está sufriendo el planeta y que, además, eso del calentamiento global o cambio climático es un cuento chino. Pero ese alguien debería pensar en el conjunto de anomalías que estamos experimentando. No es este capítulo aislado lo preocupante, son las constantes señales que recibimos con, cada vez, carácter más violento. Que la masa de hielo de la Antártida, se esté perdiendo a un ritmo tan inesperado, como desesperante o que la desertización de amplias zonas del planeta sea evidente, no es una broma.

El hombre ha construido una forma de vida incompatible. Con la conservación de nuestro hábitat, el ser humano se ha convertido en una plaga incontrolada que el equilibrio natural tratará de reducir antes o después, con un cambio climático, irreversible o demoledor o con un par de virus letales. No querer asumir esto es un error; la indiferencia ante esto es un error; mirar a otro lado, es un error. Y los errores suelen pagar muy caro.