Veréis cuando se abracen Feijóo y Abascal...

Lo ocurrido con María Guardiola en Extremadura es tan vergonzoso que te aleja de la política y los políticos. Pero, claro, después de decir Zapatero que Sánchez no miente, que “cambia de posición política”, cuando es el presidente más fulero de la democracia, aquí vale ya todo. Lo de que los líderes políticos no cumplan sus promesas es tan viejo como la propia política. María Guardiola se tendría que haber ido a su casa, pero no iba a renunciar a ser la primera presidenta de esa importante comunidad de nuestro país, dejando de nuevo a Guillermo Fernández Vara, además, como presidente de la región. O sea, a uno de los responsables de que Extremadura esté tan atrasada en tantas cosas, algo que no merecen los extremeños.

Habrá Gobierno del Partido Popular y Vox, algo que para los socialistas es un escándalo, lo que demuestra la opinión que tienen de los españoles. Que expliquen qué diferencia hay entre que ellos hayan gobernado con la extrema izquierda apoyándose en un partido que ha llevado a terroristas en sus listas electorales o en otro que participó en un golpe de Estado en Cataluña, y que el Partido Popular gobierne ya con Vox en Castilla y León y lo vaya a hacer en Extremadura, aunque sólo sea cediéndoles una consejería menor. ¿Con quién se tendría que entender el PP, con el Partido Comunista o Unidas Podemos? Sin Vox no se acabará con el sanchismo, y parece que es el objetivo de la derecha, la blanda y la dura.

Ayer daba vergüenza escuchar a líderes del socialismo patrio criticar a María Guardiola por haber rectificado, y leer a los columnistas de la izquierda, sin piedad, por haber hecho la extremaña lo mismo que Sánchez hizo en su momento: defecar sobre lo prometido para alcanzar el poder. Mentir premeditadamente, engañar a los electores con tal de llegar a la Moncloa, de donde no se quiere ir. España es un gran país, sin duda, pero tiene una clase política despreciable y una democracia de escasa calidad. Y todavía no hemos visto nada. El verdadero espectáculo lo veremos la misma noche del 23 de este mes, cuando, sobre las diez, se sepa que Feijóo y Abascal se tendrán que dar un abrazo.