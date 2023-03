Vestir bien en el Congreso de los Diputados

Hace unos días, asistí a la celebración de la boda de un buen y viejo amigo. Era la cuarta. Mientras cenábamos, un matrimonio, desconocido hasta ese momento, hablaba de lo necesario que habían sido algunos cambios en la política española. Se referían a la entrada de nuevas formaciones políticas en el arco parlamentario y al soplo de aire fresco que habían supuesto algunos gestos por parte de los nuevos diputados o alcaldes. Por ejemplo, la forma de vestir; ese era el gesto en el que más centraba la atención el matrimonio. Defendían que los políticos fueran en chándal al Parlamento. Así, como si nada. Y, como todo el mundo sabe, al Parlamento no se debe ir en chándal, de ninguna de las maneras. Por cierto, ella lucía un vestido muy bonito y él vestía traje de chaqueta. Los zapatos impecables.

Siempre y todos (ricos, pobres y medio pensionistas) nos hemos vestido con nuestras mejores galas si la ocasión lo ha requerido. Una boda, un funeral o la celebración familiar que tocase. Al trabajo no vamos en chándal salvo que trabajemos en un centro deportivo o seamos profesor de educación física en un instituto. Nos vestimos lo mejor que podemos para homenajear a otras personas, nos vestimos bien porque nos gusta gustar. Son infinitas las razones por las que siempre se ha vestido bien o, al menos, con decoro. ¿Cómo es posible que en Congreso de los Diputados vayan hechos unos mamarrachos algunos de los que representan al pueblo español? El Congreso no es una pasarela de moda aunque es el lugar de trabajo de muchos que deben mostrar un respeto por los que le pagan, esto es, los españoles con sus impuestos.

Se ha confundido vestir sin gusto y sin decoro con las ideas que defiendes. Como si no se pudiera defender los derechos de los trabajadores vestido con un traje de chaqueta. Algunos dicen que en el Congreso han entrado sujetos con corbata que eran unos golfos o unos golpistas y que, sin embargo, lo han hecho vestidos con un jersey algunos tipos decentes y maravillosos. Y puede ser verdad, pero eso no es razón como para que se pierdan las formas en un lugar tan importante como es el Congreso de los Diputados. Todos bien vestidos y punto, puesto que ganan lo suficiente como para tener un buen fondo de armario y, sobre todo, porque representan al pueblo español y son la imagen exterior de la política española.

Que Santiago Abascal (político que no suele acertar en casi nada y que, en este caso, tiene toda la razón) tenga que afear la conducta a sus compañeros en el Congreso es muy significativo. Que se defiendan algunos diciendo que los malos visten bien y los buenos van con camisetas y tejanos, es una cosa inexplicable y bochornosa., entre otras cosas porque es falso.

El matrimonio que nos intentaba dar una lección sobre no sé qué parecía no entender que las grandes ocasiones requieren que nos comportemos como toca y en eso se incluye la indumentaria. Ponían de ejemplo a Pablo Iglesias en mangas de camisa al visitar al Rey y les parecía un gesto valiente y necesario. Sin embargo, olvidaban que ellos mismos iban de punta en blanco para agasajar a los novios y que Pablo Iglesias se puso un smoking para ir a la entrega de unos premios; es decir, no atinaban una para poder tener un discurso coherente.

Representar al pueblo en el Congreso de los Diputados o saludar al Rey de España es un honor y las cosas importantes se deben hacer bien vestido, al menos con el máximo decoro. Y no hay más debate posible.